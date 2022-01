A jánossomorjai Őrvidék Kapuja Motoros Baráti Kör egy egyedülálló édesanyát karolt fel a napokban az Arrabona MC ajánlására. Az egyéves Regina és fiatal anyukája, Stancsics Ramóna Győr külterületén élnek. Elsősorban az életveszélyes kéményt, illetve a kályhát szerették volna kicserélni, de szükségük volt tűzhelyre, tűzifára, mikróra, vízforralóra is. Sajnos a kis házban nemhogy meleg, de semmilyen víz nincs, azt közkútról kell hordani. A háztartási eszközök beszerzésében a Példa Egyesület a Szigetközi Gyermekekért közreműködött.

Volt, aki felhasított akác tűzifával, mások mikróval, vízforralóval, játékokkal, pelenkával segítettek. A jánossomorjai motoros baráti kör ezt kiegészítve vásárolt egy tűzhelyet, füstelvezetőt és felajánlott egy kályhát, amit be is építettek, kipróbáltak. A mindennapi közlekedést megkönnyítendő adományoztak egy remek állapotú kerékpárt is, amelyet, ha majd a lurkó stabilan ülni tud, gyermeküléssel szerelnek fel.

Közben a mosonmagyaróvári polgárőrök is a kis család segítségére indultak: ők élelmiszer mellett ruhát, babakocsit és tisztítószereket vittek.