Győrben a Fészek utcában egy harmadik emeleti lakásban gyújtottak csillagszórót a karácsonyfán, a fa meggyulladt, feldőlt, károsította a mellette lévő kanapét, sőt még az ablaküvegek is megrepedtek. A tüzet az ott lévők eloltották, szerencsére nem sérült meg senki, csak anyagi kár keletkezett. Felhívjuk a figyelmet, hogy a még januárban is otthonukat díszítő karácsonyfa rendkívül gyúlékony, így potenciális tűzveszélyforrást jelent. Mindig tartsák szem előtt, hogy a gyertya, a karácsonyfán lévő csillagszóró, a nem biztonságos égősor a legkisebb óvatlanság esetén is könnyedén tüzet okozhat!

A kiszáradt fán már ne gyújtsák meg a maradék csillagszórókat, vagy gyertyát, mert az pillanatok alatt lángra lobbanthatja a fát! A karácsonyfa közelében mindig legyen olyan eszköz, felszerelés, amellyel az esetlegesen keletkező tűz, annak kezdeti szakaszában biztonsággal eloltható. Hasznos lehet otthonunkban egy porral oltó, vagy egy füstérzékelő is, - utóbbi már a legkisebb füstnél figyelmeztet minket a bajra. Ha bármilyen okból gyertyát gyújtunk otthonunkban, ha elhagyjuk a helyiséget, mindig fújjuk el a gyertyákat! - tanácsolja a megyei katasztrófavédelem.