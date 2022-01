Jóakarat hídja 48 perce

Bence hamarosan kiszaladhat a kertbe - az ikrényi kisfiú rácáfolt az orvosok jóslatára

Az orvosok azt jósolták, Bence sose lesz képes járni. Az életvidám két és fél éves kisfiú azonban minden jóslatot megcáfolt és már képes kis távokat egyedül is megtenni, kis járókeretével pedig szélvészként barangolja be a család otthonát. A Jóakarat hídja támogatásának köszönhetően pedig hamarosan a kertbe is szabadon kimehet.

Bors-Hegedüs Mária és Bors Balázs nem adta fel a diagnózis hallatán. A kitartó terápiára járásnak köszönhetően Bence már tud járni. Fotó: Nagy Gábor

Bence egy ritka és sajnos gyógyíthatatlan betegséggel küzd. Charcoot-Marie-Tooth-polineuropátiás, ezen belül Dejerine Sottas-betegsége van, de egy olyan génmutációban, amit a világon még senkinél nem mutattak ki. A szülők nem adták fel A kór miatt az idegek nem vezetik megfelelően az ingerületet, így gátolva a kisfiút a mozgásban. A szülők azonban nem adták fel a diagnózis hallatán, számos fejlesztésre, gyógytornára és kezelésre járnak Bencével. A közelmúltban egy közösségi összefogásnak hála sikerült egy olyan eszközt is megvenniük, aminek használata segít az ingerületvezetés gyorsításában. Bors-Hegedüs Mária és Bors Balázs kitartásának köszönhetően Bence járókerettel már tetszése szerint tud közlekedni, sőt, a lakásban kisebb távokat már segédeszköz nélkül is meg tud tenni. – Nagyon örülünk neki, hogy Bence nem teherként éli meg a foglalkozásokat. Járunk úszásra, lovaglásra és gyógytornára is. Olvastam még a robotterápiáról, ami szintén hasznosnak bizonyult a Bencéével hasonló betegséggel élő gyerekeknél. Ezt is mindenképp szeretnénk megpróbálni, azonban a kezelés nagyon drága és csak a fővárosban elérhető, így még nem tudjuk, hogy teremtsük rá elő a pénzt – mondta el az édesanya. Játékos fejlesztés Bence szobájában a játékok mellett számos fejlesztő eszköz is van, amiket a kisfiú nagy örömmel használ. Amit viszont most a leginkább vár, az a szeptember, ekkor ugyanis megkezdheti az óvodát. Édesanyja elmondta, egy konduktív csoportba fog kerülni a kisfiú, ahol mindennap fejlesztő foglalkozáson vesz majd részt. Ajtó a szabadságba A család a Jóakarat hídja támogatásából a hátsó ajtót szeretné átalakítani, hogy Bence a kis kerekes járókeretét használva egyedül is ki-be tudjon jönni az udvarból. Valamint azért, mert az orvosok jóslata szerint ötéves korára lehet, hogy csak tolószékkel tud majd közlekedni. A munkálatok elvégzéséhez egy rámpaépítésben tapasztalt szakembert keresnek.

