A gyárvárosi Lukács-iskola jogelődjének, a 400-as számú Ipari Tanuló Intézetnek, majd Szakmunkásképzőnek a története az 1950-es évek elején kezdődött. Az intézmény három egykori tanárát, Végh Ferencet, Pozsgai Győzőt és Lénárd Györgyöt kértük arra, hogy meséljenek a suliról, amely óvatos becslések szerint eddig 50 ezer(!) szakembert adott a kisalföldi megyeszékhelynek és az észak-dunántúli régiónak.

Szükség volt az iparosra

Az intézetet a Rákosi-korszakban hozták létre, mivel kezdetben a mezőgazdaságnak, majd később már az iparnak is szüksége volt szakmunkásokra. A szakképzés először traktorosgépész-képzéssel indult, ami két év után a jobban hangzó mezőgazdasági gépészre változott, majd géplakatos-, szerszámlakatos- és esztergályos­képzésekkel bővült. Az első tanévnyitót 1950 szeptemberében még a vagongyárban tartották. A képzés 20 osztállyal és 660 diákkal indult. Ezeknek a hősidőknek volt tanúja diákként Végh Ferenc, aki később autószerelők és karosszéria­lakatosok több száz tanulóját oktatta.

Volt mit enni mindennap

„14 évesen kerültem az akkori 400-as iskolába. Otthon Mezőőrsön gyakran lesöpörték a padlást (korabeli mondás arra, hogy a párt tagjai minden élelmiszert vittek a portákról – a szerk.). Bevallom, nem bántam, hogy kollégista lettem, így biztosan volt mit ennem mindennap. Ennél sokkal fontosabb, hogy a Lukácsban lettem ember. A 48 éven át tartó oktatói munkám során tizenhárom igazgató alatt dolgoztam. A gyorsan változó autóiparban folyamatosan fejlődtem, persze nyitott is voltam az újdonságokra. Minden túlzás nélkül a nyugdíjig gyarapítottam a tudásomat” – mondta Végh Ferenc, aki arra a legbüszkébb, hogy az országos szakmai tanulmányi versenyeken tucatnyi tanítványa végzett dobogón. A sikerkovács diákok teljes nevét most is fejből sorolja.

Tanítás két műszakban

Pozsgai Győző szakmai munkaközösségi vezető 37 esztendőn át foglalkozott a tanulókkal. „Mivel a második világháború a magyar férfiak jelentős részét elragadta, égető szükség volt a munkaerő utánpótlására. A 400-as iskola tanulóvárosként működött, ami azt jelentette, hogy az iskola, a tanulóműhelyek és a kollégium szorosan egymás mellett helyezkedtek el. A ’60-as években 2400 diák tanult szakmákat itt, akadt tanév, amikor két műszakban zajlott a képzésük. Mai szemmel nézve tán elhinni is nehéz, milyen fegyelem uralkodott a 400-asban. Reggel hatkor kezdődtek a foglalkozások a hét hat napján, tehát szombaton is” – hallottuk Pozsgai Győzőtől, aki a Lukács-iskola hét évtizedéről tanulmányt is írt. Utóbbi munkája során több idős kollégát meglátogatott, és lejegyezte visszaemlékezéseiket.

Pozsgai Győző érdeklődve szemlélte és próbálta ki az iskola modern tanműhelyeinek felszerelését.

"Duális képzés" már évtizedekkel ezelőtt

Lénárd György mint gyakorlati oktatásvezető a vállalati tanműhelyi képzésekért volt felelős Győr számos ipari cégénél, ahol az ott zajló oktatások előkészítették a munkahelyi képzéseket, amit akkor még nem úgy hívtak, hogy duális képzés. Ezt az elnevezést a német szakképzésből vettük át. „Az iskolában végzett szakmai munka eredményességéről sokat mond a következő pár adat. A vagongyár a ’70-es években érte el fő sikereit, a cég gyártmányai világszinten voltak kelendők. Ezeket a termékeket azok a szakmunkások állították elő, akik nagyrészt a 400-asban végeztek” – közölte Lénárd György. Ezen a ponton találkozik múlt, jelen és jövő, hisz ma az Audiban keresik kenyerüket rengetegen a Lukács „öreg­diákjai” közül.

A Lukács napjainkban

„Közel 1500 diák tanul az iskolában, több mint 60 osztályban. Igyekszünk minél korszerűbben, minél jobb körülmények között oktatni úgy, hogy igazodunk az új munkaerőpiaci elvárásokhoz, az Ipar 4.0 követelményeihez. A szakképző iskolai képzés keretein belül tizenhárom szakmát oktatunk; a paletta színes, az autógyártótól az öntvénykészítőig terjed. A technikumi képzés keretein belül nyolc szakmát kínálunk” – tudtuk meg Szentpéteri Mariannától, a Lukács-iskola igazgatójától.