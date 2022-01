Nehéz döntést hozott meg a francia kapus, Amandine Leynaud. A zöld-fehérek rutinos hálóőre úgy döntött, hogy a szezon végén befejezi aktív sportolói pályafutását és új területeken méretteti meg magát.

“Életem legnehezebb döntése volt, hogy kimondjam: befejezem nyáron a kézilabda karrierem. Úgy érzem ennek most jött el az ideje. Szerencsés vagyok, hogy 2021-ben olimpiai aranyérmet nyertem a francia válogatottal, és így fejezhettem be szereplésem a nemzeti csapatban. Nyilván ez hatással volt a győri szerződésemre is. Itt a Győri Audi ETO KC-ban, a világ legjobb klubcsapatában mindent megnyertem és elértem, amit szerettem volna. Még mindig tele vagyok energiával és motivációval, célom, hogy az utolsó szezonomban is segítsem a csapatot közös céljaink elérésében, és szeretném, ha a csúcson fejezhetném be pályafutásom a klubomban is!” - mondta Amandine Leynaud.

A Győri Audi ETO KC elnöke, Dr. Bartha Csaba elismerően nyilatkozott a klasszis játékosról – „Amandine nem csak fantasztikus kapus, hanem remek ember mind a pályán, mind a pályán kívül. Igazi vezéregyéniség, aki nem csak a klubcsapatában, hanem a nemzetközi kézilabdázás színterén is példaképként szolgálhat mindenki számára, személyét hatalmas tisztelet és megbecsülés övezi. Döntésének következtében a világ egyik legjobb kézilabdázója hagyja abba majd nyáron sportolói karrierjét és búcsúzik egyesületünktől. Természetesen az élet velejárója, hogy valami véget ér, így tiszteletben tartjuk Doudou döntését. A legnagyobb elismeréssel tudok csak róla nyilatkozni, nagyszerű játékos és ember. Pályafutása során mind klubszinten, mind a francia válogatott alapembereként mindent elért, amit egy sportoló elérhet.”

A klubelnök fontosnak tartja kiemelni, hogy a játékos profizmusát bizonyítja többek között az is, hogy előrelátóan tervezett az aktív éveket követő jövőjével kapcsolatban – „Elhivatottságáról tanúskodik, hogy az elmúlt években tudatosan építette nem csak saját magát, hanem az élsportot követő életét is – kapusedzői licencet szerzett és bekapcsolódott a francia utánpótlás és felnőtt válogatott munkájába. Kívánom, hogy a 2021/22-es szezonban minden kitűzött célt el tudjunk érni közösen, s minden jót kívánok az élete további területein is!” – nyilatkozta Dr. Bartha Csaba.

A világklasszis francia kapus 2018 nyarán igazolt a Győri Audi ETO KC csapatához. A mai napig 131 tétmérkőzésen viselte zöld-fehér mezt, és ezeken a mérkőzéseken 6 gólt is lőtt az ellenfelek kapujába. Első győri évében azonnal triplázott, hiszen a 2018/2019-es szezonban Bajnokok Ligája győzelmet, magyar bajnoki címet és Magyar Kupa elsőséget ünnepelhetett a csapattal. A 2019/2020-as szezon után, ahol egyetlen fronton sem hirdettek győztest, a tavalyi évben csapatunkkal Magyar Kupa aranyérmet szerzett, illetve ezüstérmes lett a bajnokságban és bronzérmes a Bajnokok Ligájában.