A keresztút ötlete a hidegségi fafaragó mesteré, Grubits Jánosé, bár eredetileg nem a sopronkövesdi hegyre képzelte el a rendhagyó, ám éppen egyszerűségük miatt megrázó stációkat. Most, hogy az utolsó is a helyére került, valószínűleg érzi: így kellett ennek történnie. Ez a keresztút az Agghegy oldalában, a Szent László-kápolna közelében olyan, hogy az ember rácsodálkozik: hogy-hogy nem volt itt korábban?

A talpfákat lefestettük, most ástuk be az utolsót is

- mutat körbe a szép kis tisztáson Mihócza László, aki legfőbb szervezője volt a sopronkövesdi keresztút létrejöttének.

Jézus keresztre feszítésének történetét a rábapatonai mester, Káldy Károly kerámialapokon formázta meg, ezeket erősítették a sötétre festett vasúti talpfákra. Az egymás után következő stációk, mögöttük az erdő zöldjével, a talpfák robosztus ereje és a kerámiák törékenysége szeretni való, és imára hívja az erre járókat. Ugyanakkor a hegy új látványossága is. Az oszlopokon nem hivalkodó kis réztáblákon nevek olvashatók, olyan sopronkövesdieké, akik anyagilag is hozzájárultak a keresztút létrejöttéhez.

Az ötletet elsősorban a sopronikövesdi önkormányzat karolta fel. Fülöp Zoltán polgármester a szükséges engedélyeket is beszerezte. A keresztút újabb állomása lehet egy kellemes sétának az Agghegyre, ahol mindig történik valami.