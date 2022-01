– A győri állatkert több mint tíz éve télen is nyitva áll a látogatók előtt – mondta Füsi-Kiss Alíz, a győri Xantus János Állatkert munkatársa. – Sokan tévesen úgy gondolják, hogy az állatkert lakói a téli hidegben fáznak, ezért ősztől tavaszig be vannak zárva belső, fűthető lakhelyükre. Állatkertünkben azonban most is szinte valamennyi állatfaj látható, nagy részük a szabadtéri kifutójukban. Ennek legfőbb oka, hogy az itt élő állatok javarészt itt vagy más európai állatkertben születtek, ezért hozzászoktak az itteni évszakokhoz, klímához, a magyar telekhez.

Nincs igény a téli álomra

A munkatárs elmondta, hogy csupán néhány olyan állatfajuk van (például a szárazföldi teknősök vagy a trópusi madarak), amelyek az egész telet a fűtött szállásukon töltik.

– Ha kedvező az időjárás, néhány órára a meleget kedvelő állatok – orrszarvú, zebra, zsiráf – is kimennek a szabadba levegőzni – jegyezte meg Füsi-Kiss Alíz. – Decemberben született büszkeségünk, a kis zebracsikó is önfeledten játszik és vágtat társaival a kifutóban. Bár a házaikba visszahúzódhatnának, a nagymacskák – oroszlánok, bengáli tigrisek, jaguárok – mégis szívesebben töltik az idejüket a szabadban. Rájuk jellemző, hogy a hónak is nagyon tudnak örülni. Az örvös medvéken is jól lemérhető az alkalmazkodás, hiszen ők folyamatos táplálásuknak köszönhetően nem alszanak téli álmot.

A csimpánzok a meleget szeretik

Talán a csimpánzok és a gibbonok a legérzékenyebbek a téli hidegre, így ők ilyenkor fűtött helyen várják be a tavaszt. Érdekes módon közeli rokonaik, a huszármajmok, csuklyás majmok vagy a gyűrűsfarkú makik már nem ilyen finnyásak, vígan elvannak szabadtéri játszóhelyükön. Az elefántok, az orrszarvúk, a zsiráfok és a tapírok is többet vannak meleg környezetben, de nekik sem idegen a friss, januári levegő.

Az őshonos állatokra is oda kell figyelni

– A muflonok és dámszarvasok lakhelye is téliesített, ám ők kiválóan tűrik a hidegebb teleket is – magyarázta állatkerti kalauzunk. – Az etetésük mellett náluk leginkább arra kell odafigyelnünk, nehogy befagyjon az itatójuk. A legtöbb állat téli élelmezése egyébként nem sokban tér el a nyáritól. Talán az ilyenkor könnyebben elérhető déligyümölcsökből, illetve egyéb vitamindús táplálékból kapnak többet. A győri állatkert téli forgalma ugyan elmarad a nyáritól, de napos hétvégeken így is sok látogatót fogadnak. Nagyszerű dolog, hogy az állatok szeretetét nem befolyásolja az időjárás.