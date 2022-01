Fájó emlékezés a múltunkra Győrben

Győrben a Szent László Határőr Hagyományőrző Egyesület és a Történelmi Vitézi Rend Területi Székkapitánysága szervezett emlékező szentmisét tegnap a székesegyházban. Az istentiszteletet dr. Pápai Lajos celebrálta. A szentmisén hangsúlyozta: a mi generációnkban alig van család, ahol valakit nem vesztettek volna el ebben a háborúban. Mint hívő keresztények elsősorban lelki üdvösségükért imádkozunk, de megérdemlik az ünneplést is. Ők hősök voltak. A legnagyobbat, az életüket adták oda. Nekünk is életünket kell adnunk, hitünkért, nemzetünkért, jövőnkért. Az eseményen beszédet mondott dr. Pergel Elza alpolgármester és Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő is.

Történelmünk leggyászosabb és legértelmetlenebb vesztesége az 1943-as doni katasztrófa. Ez volt a magyar hadtörténet legnagyobb véráldozata, idegen földön. Magyarország második világháborúban betöltött szerepének megítélése a történelem dolga. Nekünk, az utódoknak viszont az a feladatunk, hogy emlékezzünk őseinkre, emlékezzünk a múltunkra –fogalmazott az országgyűlési képviselő.

Pergel Elza alpolgármester beszédében hangsúlyozta: ennek a veszteségnek a feldolgozásához őszintén kell szembe néznünk a történelemmel. A hősöknek kijár a tisztelet, a hazának pedig kötelessége tanulni az önként vállalt, de a rákényszerített veszteségekből is. Sosem felejthetjük el azok áldozatát, akik nemzetünk nagyságáért és fennmaradásáért, érdekeink megvédéséért éltek és haltak.

A program zárásaként az emlékezés koszorúit, és mécseseit helyezték el a Radó szigeti Hősi emlékműnél.