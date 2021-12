„Szlovákia újra nyitva áll a turisták előtt, legyen szó akár hazai, akár külföldi látogatókról! Nagyon örülünk annak, hogy a téli sportolás kedvelőit hamarosan el is tudjuk szállásolni, így az egy napos kirándulások helyett akár egy hétre is érkezhetnek. Az országban hatályos járványügyi intézkedéseket azonban minden sípályának és vendéglátóegységnek be kell tartania, így csak a beoltott vendégek vehetik igénybe a pályák vagy a hotelek szolgáltatásait. A szállóvendégeknek az oltási igazolás mellett egy negatív PCR-tesztre, antigéntesztre vagy a bejelentkezésnél elvégzett gyorstesztre is szüksége lesz” – mondta Václav Mika, a SLOVAKIA TRAVEL vezérigazgatója.