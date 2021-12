– A Szabadfogason jelenleg kisebb méretű női kabátok, sapkák, sálak, kesztyűk, poncsó is található. Bátran hozzátok, vigyétek! Kérjük, hogy olyan ruhaneműket rakjanak ki, amit maguk is szívesen felvennének. Ha tetszik valamelyik kabát, nyugodtan elvihető. Csak annyi ruhát fogadunk, ami a vállfákon elfér, kérjük, hogy zsákkal, a fogas mellé ne rakjanak le csomagot, mert nincs lehetőségünk azokat tárolni. Most csak meleg téli ruhákat, kabátot, sapkát, sálat gyűjtünk és azt is kérjük, hogy a használók tartsanak rendet, hiszen ez itt egy társasház – sorolt fel néhány szabályt az ötletgazda.

Nemcsak rászorulók, bárki bátran használhatja a Szabadfogast.