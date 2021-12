Mi is hosszú sorokkal találkoztunk egy győri üzletház parkolójában tegnap délelőtt. Az árusok azt mondják: a készletre nem lehet panasz, hiszen a tavalyi csendes szilveszter miatt bőven van választék. A tűzijátéktelepek nagy kedvencek idén is, a nagy estéről nem hiányozhat a Sikoly, az Aligator és a Pokolbogyó névre keresztelt termék sem. Az előző évekhez hasonlóan magánszemély petárdát továbbra sem birtokolhat, használhat. Az év utolsó hónapjában a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság fokozottan ellenőrzi a pirotechnikai termékek jogosulatlan birtoklását, felhasználását. A szabálysértőkre százötvenezer forintig terjedő pénzbírságot is kiszabhatnak.