- Lehet-e a személyügyi stratégiát rövid és közép-távú célban megfogalmazni?

- A jövő évre tekintve azt már most látjuk, hogy a félvezetők hiánya továbbra is érinteni fogja gyárainkat és az egész konszernt. Növelni kell a hatékonyságunkat és olyan eszközöket kell közösen a munkavállalói érdekképviselettel kidolgozni, amelyekkel esetleges nehézségek esetén is – fenn tudjuk tartani a vállalat működését. Ez - hangsúlyozom - a munkavállalói érdekképviselettel is intenzív együttgondolkodást és közös értelmezést kíván. 2023 március végéig érvényes a bérmegállapodás a munkavállalói érdekképviselettel. Már 2022-ben meg kell határozni az ezzel kapcsolatos fókusztémáinkat. A munkavállalók számára természetesen a foglalkoztatás biztonsága a legfontosabb. Számunkra is egyértelmű, hogy a projektekért a konszernen belül, a gyártótelephelyek között nagy a verseny. És ez a verseny egyre élesebb. Célunk, hogy a 12 ezer kollégánknak közép- és hosszútávon megfelelő minőségű és mennyiségű feladata legyen a győri vállalatnál. Ebben is értjük egymást a szakszervezettel. Az, hogy vannak érdekkülönbségek érthető, mely a szerepkülönbségek természetére vezethető vissza. Megnyugtató tény, hogy közös a célunk és nagymértékben megértjük egymás mozgatórugóit.