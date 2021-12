Erősebb lett az osztály

A tavalyihoz képest erősebb lett a megyei első osztály, hat-hét csapat is versenyben lehet a dobogóért. Az újonc Koroncó nagyon komolyan veszi a bajnokságot, s számolni kell az egyre erősebb s éllovas Bácsával is. Lipóton a változások ellenére is kiváló maradt a gárda, s a csoportban a Kapuvár is meghatározó együttes. Mellettük pedig olyan bravúrokra is képes csapatok vannak, mint a SFAC, a Mosonmagyar- óvár II vagy a rendkívül lelkes Vitnyéd és a Nyúl. Bár gyengébbre sikerült az ősz, tavasszal sokkal többre lehet képes a DAC, az Abda és a Jánossomorja is. Nyilván Pannonhalmán, Győrszentivánon és Gönyűn is jobb szezonra számítottak, de mindhárom gárdában benne van a dicsőbb szereplés.