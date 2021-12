A tavalyi játék sikere után az idén is meghirdettük Gyermekmosoly játékunkat, amelynek első fordulója november 25-től december 9-ig tartott. Két korcsoportban, 0-3 éves, illetve 4-7 éves korig vártuk a gyermekek aranyos, vicces vagy éppen zsivány grimaszoló fotóját, amelyekre olvasóink szavazhattak.

Az idén is népszerű játékra a büszke szülők rengeteg, 643 gyerkőcöt neveztek be, akikre több mint 21 ezren adtak le szavazatot. Nem csoda, hiszen a tét most sem volt kicsi. December 9-én 10 órakor lezárult a szavazás, most pedig eláruljuk, kik nyerték az értékes Regió Játék ajándékutalványokat.

Ez azonban még nem minden! A két korcsoport Győr-Moson-Sopron megye első helyezettjei ugyanis az országos fordulóban versenybe szállhatnak a 300 ezer forint értékű voucherért az alsópáhoki Bobó Fun Parkba.

De jöjjenek is megyénk legszebb gyermekmosolyai!

A 0-3 éves kategória nyertesei:

15.000 Ft értékű REGIO játék utalványt nyert: Schmiedt Hanna, Győr (Schmiedt Róbert

12.000 Ft értékű REGIO játék utalványt nyert: Kaszás Marcell Richárd, Győr (Kaszásné Szili-Kis Fanni)

10.000 Ft értékű REGIO játék utalványt nyert: Milkovics Nara, Himod (Füzi Alíz)

15.000 Ft értékű REGIO játék utalványt nyert: Schmiedt Hanna, Győr (Schmiedt Róbert)

12.000 Ft értékű REGIO játék utalványt nyert: Kaszás Marcell Richárd, Győr (Kaszásné Szili-Kis Fanni)

10.000 Ft értékű REGIO játék utalványt nyert: Milkovics Nara, Himod (Füzi Alíz)

A 4-7 éves kategória nyertesei:

15.000 Ft értékű REGIO játék utalványt nyert: Csorba Amanda, Sopron (Ottó Szimonetta)

12.000 Ft értékű REGIO játék utalványt nyert: Szabó Botond, Győr (Szabó-Erdélyi Kitti)

10.000 Ft értékű REGIO játék utalványt nyert: Varga Markosz, Győr (Varga-Kemény Sztavrula)

15.000 Ft értékű REGIO játék utalványt nyert: Csorba Amanda, Sopron (Ottó Szimonetta)

12.000 Ft értékű REGIO játék utalványt nyert: Szabó Botond, Győr (Szabó-Erdélyi Kitti)

10.000 Ft értékű REGIO játék utalványt nyert: Varga Markosz, Győr (Varga-Kemény Sztavrula)