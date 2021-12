Mivel a veszélyhelyzetben is nyitva vannak, érintésmentessé tették a helyet és kibővítették tereiket. Hamarosan befedik a külső egységeket is, hogy mindenhová hüttehangulatot varázsoljanak. A hegy készpénzmentes, bankkártyával és Festipay rendszerrel lehet fizetni. A biztonságot az állandó mentőszolgálattal, profi mentőegységgel, pályarendőrrel, mentőquadokkal, hószánokkal biztosítják. Állat- és családbarát is a hely. – Gyermekanimációt és -felügyeletet is biztosítunk, ha már a gyerekek elfáradtak, de a szülők még csúsznának néhányat – emelte ki Piroska.

Petra és Szilvi Budapestről érkezett Eplénybe, ez volt az első csúszásuk a bakonyi lejtőkön. Fotó: Nagy Gábor