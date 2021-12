A győrszentiváni kertcentrum hétfőn nyitotta meg az idei fenyővásárt. Már az első nap sok volt az érdeklődő, több tucat fát meg is vásároltak – tudtuk meg Csoma Jánosné kertészeti vezetőtől. Az utóbbi években egyre korábban beszerzik és feldíszítik az emberek a fenyőfát, hogy minél hosszabb ideig él­vezhessék ünnepi hangulatát. A legtöbben még mindig a kevésbé hulló Nordmann-fenyőt keresik, két­méteres magasságban. A második legkedveltebb az ezüst-, majd a lucfenyő.

– Családunk húsz éve foglalkozik fenyőfatermesztéssel, kertészetünkben 10 éve árulunk karácsonyfacélú fenyőket. Az alapvető három fajtával dolgozunk: luc, ezüst és Nordmann. Ebből alakul ki a vágott és a cserepes választékunk. Előbbiből egyre jobban a Nordmann felé tolódik a kereslet, mert jóval puhább és nem hullajtja a levelét. Az ezüst és a luc továbbra is kedvelt a vásárlók körében – mondta el lapunknak Hegedüs András, a nyúli Juharfa Kertészet vezetője. – Cserepes formában az ezüst jobb választás, mert sokkal ellenállóbb, jobban bírja a ki-be utaztatást a szobából a kertbe – tette hozzá.

A szakértő szerint változatos, hogy milyen méreteket keresnek a vásárlók. – A plafonig érő az örök sláger, főleg a gyerekes családoknál. A két és fél métereseket vagy akár a nagyobbakat is keresik. Az idősebbek, nyugdíjasok körében általában a kisebb, egy vagy másfél méter magas a kelendőbb. De minden méretnek megvan a maga piaca – emelte ki András.

A gyökeres fenyőkkel illik vigyázni, hívja fel a kertész a figyelmet. – Az első és legfontosabb, hogy megfelelő helyről szerezzük be a fát. Javaslom a kertészeteket, faiskolákat, ahol ténylegesen értenek hozzá és jó minőségű kínálatból lehet válogatni. Az öntözés mindig kardinális kérdés. Nem szabad hagyni kiszáradni, de inkább többször keveset öntözzük. Ne egy lépésben vigyük nulla fokból a 30 fokos lakásba. Állítsuk fel a teraszon vagy a garázsban, és várjunk vele néhány napot, amíg akklimatizálódik a fa. Kifelé is hasonló módon járjunk el – hangsúlyozta a Juharfa Kertészet vezetője.

Forrás: Nagy Gábor

Sokan szóvá teszik, hogy évről évre egyre drágább a fenyőfa, ennek egyik oka, hogy hosszú évek alatt éri el kivágási magasságát. – Több mint tíz év is kellhet, mire egy Nordmann-fenyő eléri a plafonig érő magasságot. A kézimunkaigénye hatalmas, a növényvédő szerek, a műtrágya és a kitermelés költségei is elég magasra nőttek. Idén kisebb árnövekedést tapasztalhatunk a fenyők esetében is – mondta Hegedüs András, akinek nyúli kertészetében 10-én kezdődik a fenyővásár, hogy minél frissebben vágott darabok közül válogathassanak a vásárlók.

A győrszentiváni kertcentrumban vágott és földlabdás fenyőt is kínálnak szép számban. Utóbbiból idén még nagyobb a választék. – A Nordmannból és az ezüstből több fajta van, de kapható luc és feketefenyő is. A vágottból a luc mellett található Nordmann és citrusos illatú ezüstfenyő is. A legtöbben két méter körüli fát választanak, és inkább a Nordmann fajtát, de a földlabdásnak is egyre nagyobb a keletje – fejtette ki Gayer Attila, a kertcentrum ügyvezetője. Tavaly már december 20-án elfogyott az összes fenyőfájuk, azt tapasztalják, egyre korábban vásárolnak az emberek, nem hagyják a karácsony előtti utolsó napokra.

A luc vágott méterára 4–5 ezer forint között van, az ezüst 5–6 ezer, a Nordmann pedig a 8–10 ezer közötti méterársávba esik. Ettől sok helyen el is térnek, az extra szépségű prémium fenyők ára mindig magasabb. Egyre több helyen már nem is méter-, hanem darabár van.

Általában 10 és 20 ezer forint között költenek az emberek karácsonyfára. Aki spórolni akar, inkább a lucot választja, mert jóval tízezer alatt marad az ára. Lehet, hogy jobban hullik, de ennek az illata lengi be a legjobban a lakást.