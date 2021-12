– Volt nekünk korábban is autónk, egy átalakított jármű, amiben Gergőt tudtam utaztatni és a kerekesszék is befért. Az a kocsi azonban húszéves lett, muszáj volt lecserélnünk. A Termeczky Gergő Gyógyulásáért Alapítvány, melyet 2001-ben alapítottunk, hogy fogadni tudjuk a támogatásokat, pályázott a Magyar Falu Programhoz a civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása kiíráson. Szerencsére eredményesen szerepelt a szervezet és közel ötmillió forintot kaptunk. Már meg is vásároltuk az új autót, ami kényelmes, komfortos, éppen nekünk való, nagy szükségünk volt rá. Még egy nagy vágyunk van és ez lesz a következő komoly beruházásunk, hogy ezt is átalakíthassuk Gergő speciális igényeinek megfelelően. Most ugyanis be kell ültetnem, de ha sikerülne az átalakítás, akkor a kerekesszékével csak betolnám az autóba és rögzíteném. Nem kellene mozgatni, emelgetni. Ausztriában lenne erre megoldás, de több mint hárommillió forintba kerül. Igyekszünk összehozni. Egyrészt én sem fiatalodom, egyre nehezebb emelgetni és Gergő állapota is ezt kívánná meg. Ma például háromszor kellett be- és kiemelnem – vázolta helyzetüket Termeczky László.