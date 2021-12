Németh István, a MA-HAL elnöke elmondta, hogy az idei év haltermés szempontjából országosan közepesnek mondható, ugyanakkor a kedvezőtlen időjárási körülmények ellenére lesz elég hazai hal karácsonyra. Hazánkban a legnagyobb mennyiségben termelt halfaj a ponty, amelyből tavaly közel 12 000 tonna piaci méretű korosztályt halásztak le a 26.000 hektáron gazdálkodó tógazdasági haltermelők, a második legnépszerűbb halfajunk az afrikai harcsa, ebből közel 4 000 tonnát termeltek a precíziós zárt rendszerekben. Karácsonkor is a ponty és az afrikai harcsa a legnépszerűbb hazánkban, ezeket követi a szürkeharcsa, a süllő, a busa, az amur és a kárász. Elmondható, hogy egyre több hal kerül feldolgozott, konyhakész formában a fogyasztók asztalára, ebben a kategóriában kiemelt az afrikai harcsa, a szálkamentes húsú hal jelentős része így kerül forgalomba. A hazai élelmiszerellátáson kívül az akvakultúra ágazat komoly szerepet vállal a horgászati célú természetes vizek telepítésében is, ahová évente 4-5 ezer tonna hal kerül kihelyezésre, így elmondható, hogy a horgászszervezetek a legnagyobb vevőink közé tartoznak. A MA-HAL kiemelt céljai között szerepel a hazai haltermelés és értékesítés felerősítése, ennek érdekében a szervezetünk tavaly az Agrárminisztérium támogatásával elindította a rendszeres, legalább heti egy alkalommal történő halfogyasztásra ösztönző „HalPéntek” kampányát, amelynek keretében a www.halpentek.hu weboldalunkon létrehoztunk egy karácsonyi halbolt keresőt, amin nem csak a halboltok, hanem a termelői halárusító pontok és megtalálhatóak. Aki magyar halat vásárol most Karácsonyra, az nem csak a hazai termelők munkáját segíti, hanem a földet is óvja, hiszen az itthon előállított édesvízi haltermékek mind környezetbarát és fenntartható termelésből származnak.