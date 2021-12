– Augusztus végén költöztünk ki ide, előtte a Zúgó utcában laktunk. A telken két épület található, a hátsó házban a volt párom szülei laknak, illetve a két kistestvére. Mosonszentmiklósról, a szüleimtől a szerelmem miatt költöztem el, azóta született egy közös gyermekünk is, Rebeka, aki már egyéves múlt. Néhány hete viszont az édesapja elhagyott minket, azóta nem tudunk róla semmit – mondta el lapunknak Ramóna, aki a szülei támogatására sem számíthat, egyedül nővérével tartja a kapcsolatot.

– A volt párom szülei az unokájuk miatt engedik, hogy itt maradhassunk, így tudnak csak támogatni, mert ők is nehéz körülmények között élnek. A villanyt és a televízió-előfizetést kell fizetnem. Víz nincs a házban, a nagyszülők kútjából hordom a vizet. De csak fürdéshez, takarításhoz és mosogatáshoz tudom használni, mert nem iható minőségű. Az ivóvizet flakonokban veszem meg, vagy az utcai ivóvizes kútból töltöm fel az üvegeket. Hűtő és tűzhely van csak a konyhában, mikróra még szükségem lenne – mondta az egyedülálló édesanya. A kis szobába betekintve láttuk, hogy a hideg kőre tett matracokon fekszenek. Van egy kisebb kályhájuk, de ahogy halljuk, az is elromlott. A kiáramló füst dől be a lakásba, mert nem jó a kivezető cső.

Az alapítvány 200 ezer forinttal támogatta Ramónát és Rebekát, akik nagyon hálásak voltak olvasóink segítségéért. Fotók: Csapó Balázs

– Most egy kisebb hősugárzóval próbálok meleget csinálni a szobában, ami viszont meg fogja nyomni a villanyszámlánkat. Nem tudom még, hogy a 39 ezer forintból hogyan fogom kifizetni, főleg hogy Rebeka is megbetegedett, és a gyógyszerek is sokba kerülnek – mondta aggódva Ramóna. A fürdőszoba ugyan le lett burkolva csempével, de a fugázásra már nem volt pénzük. Egy gázbojler is be lett szerelve, de mivel nincsen bekötve a víz, azt sem tudják használni. A fürdőszoba egy jégverem, ha meleg, kádnyi vízben szeretnének fürödni, a tűzhelyen kell edényekben melegíteniük.

Az édesanya a környéken élőktől szokott gyermekruhákat kapni. – Rebeka folyton meg van fázva, alig lehet becsukni az ajtót, a résen és repedésen süvít be a szél. Most a legnagyobb szükségünk kályhára és ajtóra lenne. Volt a szobában egy kicsit megégett szekrényünk, azt aprítottam fel, abból még maradt egy kevés, amivel begyújthatnék – tette hozzá. Meleg ruhákra is nagy szükségük lenne, a kislánynak csak egy tavaszi félcipője és egy őszi vékony kiskabátja van télre. – Így a játszótérre sem merem elvinni, mert azonnal megfázik. Csizmát és télikabátot is kellene vennem neki, de a gyógyszerek vásárlásával elfogyott minden pénzünk – vallotta be Ramóna, aki igyekszik minden tőle telhetőt megtenni, végső elkeseredésében kérte a Jóakarat Hídja Alapítvány segítségét.