– Egy éve még arról beszéltünk, hogy másfél milliárd forinttal kevesebb van a város kasszájában, mint a korábbi esztendőben. Ez mostanra változott.

– Nagyon bizonytalanul indult a 2021-es esztendő, egymást érték a gazdaságvédelmi intézkedések, amelyek arról szóltak, hogy az önkormányzatoknak is ki kell venniük a részüket a válságkezelésből. Költségvetési rendeletünk tükrözte ezt a helyzetet, ennek folytán nem terveztünk bérfejlesztést, visszafogtuk a beruházásokat és a nyújtott támogatásokat. Az év második felére már látszott, hogy a helyi gazdaság jó teljesítménye okán adóbevételeink a tervezett szint felett teljesülnek, illetve fejlesztési forrásainkat a kormányzat igen jelentős útépítési támogatással fogja kiegészíteni. A költségvetés áttervezésével rögtön reagáltunk a változásokra, januárig visszamenően végrehajtottuk a béremelést és elindítottuk a tervezett útépítési programot.

Több állami beruházás is elkezdődött

– Mit sikerült idén megvalósítani, mi az, amire városvezetőként is büszke?

– A mosonmagyaróváriak 2021-ben is úgy érezhették, hogy pezsgő, fejlődő település lakói, amely igyekszik őket minél jobban kiszolgálni, új utakkal, parkolókkal, Lajta- parti sétánnyal, közlekedési csomópontok átépítésével. Beindultak a Part Rendezvényház szolgáltatásai, visszahoztunk a költségvetésbe minden olyan nagyrendezvényt, amely korábban is kiemelt eseménynek számított.

Több állami beruházás is elindult a városban. Letettük az új tejkísérleti intézet alapkövét, megkötötték a szerződést a déli tehermentesítő út megépítésére, készül a tanuszoda. A magánberuházók is tették a dolgukat. Az egyetem büszkén vette birtokba a felújított várat és várkaput, az ingatlanfejlesztők beépítésre alkalmas új lakóterületeket tártak fel, rengeteg új lakást építettek, épül-szépül a termálfürdő, megépült az ország egyik legnagyobb napelemparkja. Sportlétesítményeink folyamatosan fejlődnek, bővülnek, teret és lehetőséget adva sok száz gyermek versenyszerű sportolásának. Mindez együtt mindannyiunk 2021. évi teljesítménye, amelyről azt gondolom, a lehetőségek határán belül nem is volt olyan rossz.

Szilárdabb alapokról magasabb célok

– Milyen beruházásokra számíthatnak még 2022-ben a mosonmagyaróváriak? A közlekedés sarkalatos pont a városban: miként javítanának a forgalmi helyzeten?

– 2022-ben szilárdabb alapokról indulva magasabb célokat tűzünk ki magunk elé. Garantáljuk minden dolgozónknak a legalább tízszázalékos béremelést. Befejezzük a megkezdett útépítési programot, amelyet kiegészítünk egy járdafelújítási programmal is. További közlekedési csomópontokat építünk át a forgalmi helyzet javítására. Minden erőnkkel azon leszünk, hogy a mosonmagyaróváriak azt érezzék, hogy egy jól kézben tartott, átgondolt stratégia mentén településünk tartós és hosszú távú fejlődése biztosított.

– Szintén fontos kérdés az egészségügy. Elégedett a város által a Karolina Kórháznak nyújtott támogatás felhasználásával? Lesz szükség további forrás biztosítására a mosonmagyaróvári kórháznak?

– Továbbra is nagy figyelemmel követjük az állami egészségügy Mosonmagyar­óvárt érintő változásait. Gondjaik megoldásában osztozunk, csakúgy, mint eddig. Továbbra is támogatjuk a hospice-házat, és működtetjük az egészségügyi alapellátás ránk eső részét.

Biztosított lesz a működőképesség

– Tapasztalhatjuk, hogy a koronavírus-járvány miatt több család került nehéz helyzetbe. Hogyan tudta őket segíteni az önkormányzat?

– Szociális támogatási rendszerünk intézményhálózatának működőképességét biztosítani fogjuk, az ellátottak pénzbeli támogatását, a szociá­lis gondoskodás minden elemét, így a gyermekek ingyenes étkezését, a szépkorúak részére nyújtott szolgáltatásaink térítésmentes igénybevételét a költségvetés továbbra is támogatni fogja. A járvány vagy egyéb különleges életkörülmények miatt nehéz helyzetbe jutottakat felkaroljuk, csakúgy, mint azokat a civil szervezeteket, amelyek a gondoskodásban partnereink lesznek.