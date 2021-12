– Akik ismernek, azok tudják, hogy mindig maximalista vagyok – említi a sportigazgató. – Egyáltalán nem mondtam le róla, hogy a hátralévő fordulókban megcélozzuk az NB I-t. Tavaly ilyenkor a Gyirmót kilenc- pontos hátrányban volt a Debrecenhez képest, aztán tudjuk, hogy mi lett a vége. Nekünk most szintén kilenc pont a lemaradásunk a második helyezett Vasassal szemben. Ha az idegenbeli arcunkat megtartjuk, a hazain pedig jelentősen tudunk javítani, akkor akár meg is valósulhat az álmunk.