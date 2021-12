Zöld forradalom az osztrák fővárosban 18 órája

Hidrogénbuszt tesztelnek és elkészült az első hidrogénkút Bécsben - fotók

Bemutatták Bécs új hidrogénbuszát, amely a tesztüzem után, 2022. január 10-től az utasok számára is elérhető lesz. Ezzel párhuzamosan az osztrák főváros első hidrogénkútját is átadták, ahol buszok mellett hidrogénhajtású teherautók is tankolhatnak. A klímasemlegesség jegyében egy új elektrolízis-üzem építését is tervezi a város, amely 2023-ra készülhet el.

kisalfold.hu kisalfold.hu

Ismét egy lépéssel közelebb került Bécs a tiszta hidrogén korához. 2021. december 9-én bemutatták a Bécsi Közlekedési Vállalat, a Wiener Linien első saját hidrogénbuszát. A szolgáltató már a múltban is tesztelt ilyen technológiát; 2020 júniusában a 39A busz vonalán járt a különleges jármű, jóllehet, csupán néhány napig. Ezúttal egy Hyundai ELEC CITY Fuel Cell tesztüzeme veszi kezdetét. Ez a jármű már hosszabb ideig fog közlekedni és alaposabb vizsgálatnak vetik alá. Ha a hidrogénbusz a garázsban végzett tesztek során kiállja a próbát, 2022. január 10-től forgalomba is áll. Mivel a járműnek szigorú követelményeknek kell megfelelnie, a belvárostól a külső kerületekig minden bécsi buszvonalon kipróbálják, részben utasokkal, részben nélkülük. Utóbbi esetben súlyokat tesznek majd az ülésekre a minél élethűbb szimuláció érdekében. A hidrogénbusz menetrenden kívül fog közlekedni, kiegészítve a szokásos buszjáratokat. Az utazás a tesztüzem alatt ingyenes lesz, a mindenkori útvonalak és időpontok januártól a Wiener Linien honlapján lesznek elérhetőek. A tervek szerint 2023-ra már öt hidrogénbusz közlekedik majd a 39A vonalán, 2024-ben pedig további öt áll forgalomba. A 39A vonalon így ettől az évtől csak hidrogénhajtású busz közlekedne. Nem a hidrogénbusz volt azonban az egyetlen újdonság ezen a napon: a Wiener Linien leopoldaui buszgarázsában ugyanis átadták a város első hidrogénkútját. A város energiaszolgáltatója, a Wien Energie által működtetett töltőállomáson buszok mellett hidrogénhajtású teherautók is tankolhatnak, jóllehet, a Bécs Városa egyelőre még nem rendelkezik ilyen járművel. A töltés két nyomásfokon - 350 és 700 baron - lehetséges, így különböző járműtípusok számára is alkalmas. Az osztrák főváros eközben már a következő hidrogénkút építését tervezi a 11. kerületben, Simmeringben. Ugyanitt egy 2,5 megawattos elektrolízis-üzemet is kialakítanak, amelynek segítségével a Wien Energie a jövőben saját maga állíthat elő tiszta hidrogént. A létesítmény építése 2022 második felében indulhat, így a tervek szerint 2023-ra már meg is kezdheti működését.

Kapcsolódó cikkek További hírek a témában