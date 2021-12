A legendás 10-es 22 órája

Ha ezt Öcsi bácsi látná! A Puskás musical főpróbáját tartották a Győri Nemzeti Színházban

Hamarosan a közönség is élvezheti a legismertebb magyar életéről készült musicalt Győrben. Mi már most belelestünk az előadásba, tartsanak velünk Önök is!

Forrás: Csapó Balázs

