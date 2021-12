A megyei rendőr-főkapitányságunk csatlakozott a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság azon kezdeményezéséhez, amelyben - a közös gondolkodás és cselekvés, illetve a felzárkózási program jegyében - faültetésre invitálták az ország valamennyi települését.

A faültetés célja, a koronavírus elleni küzdelemre történő figyelemfelhívás. E küzdelemből a rendőrség, és a megyei rendőr-főkapitányság állománya is jelentős erőkkel vette ki a részét, ezért is volt fontos e kihíváshoz történő csatlakozás. Elsőként Sopron városában, 2021. december 8-án pedig Győrben ültették el, a település természeti adottságainak megfelelő fajtájú facsemetét. A győri „Élet fája”, egy virágos hársfa, amely szimbóluma lett az összefogásnak, az egymásra figyelésnek, és erősíti a különböző szervezetek, hatóságok együtt gondolkodását is.