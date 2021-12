Amikor az ember segíteni akar, néha könnyen megy, néha nehezen. És van, amikor a sors is közbeszól, és döntéshozóként pecsételi meg a jó szándékot. Sütöri Szilvia szociális bérlakásban neveli 11 éves lányát. Léda autista. Az édesanya levélben kereste meg a Jóakarat Hídja Alapítványt. Mint írta: beteg gyermekét csak személygépkocsival tudja iskolába vinni. Az autójuk több mint 26 éves, egyre több probléma van vele. Ezt szeretnék a jövőben lecserélni, és bíznak alapítványunk pénzbeli segítségében. A kérelemmel párhuzamosan a győri Vario Autókereskedés is megkereste lapunkat egy felajánlással.

Nem sejtették

Sütöri Szilvia három éve költözött a lányával Sárásra, egy szociális bérlakásba. Léda tizenegy éves, autizmusban szenved. Édesanyja otthongondozási díjat és családi pótlékot kap, szerényen élnek. A Hétköznapi Angyalok Alapítvány többször támogatta őket ruhával, cipővel és tartós élelmiszerrel. Léda állapotára kétéves korában derült fény. Szellemileg visszamaradott, magzati korban szenvedett idegrendszeri károsodást, ami a kommunikáció és a társas viselkedés hiányában mutatkozik meg. – Bármi kiválthat nála egy dührohamot vagy egy epilepsziás rohamot. Fény, hang vagy illat. Nem ültethetem buszra, autóval kell iskolába vinnem. Minden napnak ugyanúgy kell telnie ahhoz, hogy biztonságban érezze magát. Az iskola azonban nagyon jó hatással van rá és jól érzi magát a Bárczi Gusztáv általános, készségfejlesztő iskolában – meséli az édesanya. Otthonuk előtt áll a régi Opel gépkocsi, azt szerették volna lecserélni, ehhez kérték alapítványunk támogatását. Amikor csütörtökön meglátogattuk, nem sejthették, mivel lepjük meg őket.

A Fiat Punto gépkocsi a házuk előtt várta Sütöri Szilviát. A Vario Autókereskedés tulajdonosa, Keszthelyi Rajmund számára is emlékezetes marad ez a karácsony. Tudja, hogy hatalmas örömöt szerzett.

Reményt is kaptak

A Vario Autókereskedés tulajdonosával érkeztünk. Keszthelyi Rajmund adott választ arra, miért áll egy autóval több a parkolóban. Az átadás pillanatában az édesanya örömkönnyei mindent elárultak. Csak annyit tudott mondani, hogy a remény érkezett meg hozzájuk ezzel az autóval. – A lányom boldogsága, élete mindennél többet ér. Szeretnék sokáig mellette lenni. A szeretet, az odafigyelés és a törődés eddig is megvolt, most ezzel az autóval egy kis reményt is kaptunk. Csodaszép karácsonyunk lesz. Nagyon hálásak vagyunk érte – fogalmazott könnyeivel küszködve az édesanya. Megilletődve közelítette meg az új autót, de kislánya, Léda bátran és mosolyogva rohant a jármű felé. Az ajtók kinyíltak, ők pedig nagy örömmel s boldogsággal szálltak be abba a gépkocsiba, ami életük ré- sze lett. Keszthelyi Rajmund Pécsről költözött Győrbe a családjával. Mindig igyekeztek támogatni a rászorulókat, most Győrben is szerették volna továbbvinni a hagyományt. Ezért keresték meg szerkesztőségünket és a Jóakarat Hídja Alapítványt.

Együtt örültek – Sütöri Szilvia és kislánya, Léda, a háttérben pedig Keszthelyi Rajmund (jobbra), a Vario Autókereskedés tulajdonosa, és Kereszturi Balázs, a cég értékesítője. Fotók: Huszár GáborForrás: HUSZAR GABOR

Intézték a műszaki vizsgát is

– Nagyon szép városba érkeztünk annak idején, Győr azonnal befogadott minket. Nem volt kérdés számunkra, hogy idén is megpróbáljunk segíteni az ünnepek előtt. Kiválasztottunk egy autót, felújítottuk, hogy még hosszú ideig használható legyen. Felszereltük téli gumival, a fékeket kicseréltük, megerősítettük, a motorolajat lecseréltük. A műszaki vizsga, az átírás és a biztosítás költségeit is álljuk, hogy ne a családnak kelljen költenie rá – fogalmazott lapunknak Keszthelyi Rajmund. A tulajdonos hozzátette: – Hatalmas élmény volt számunkra is, hogy ekkora örömet tudtunk okozni. Korábban az egészségügyben dolgoztam, beteg gyermekekkel foglalkoztam, ezért is örültem, hogy erre a családra esett a választás. Biztosak vagyunk benne, hogy jó helyre került az autó.