A Sopron és Vidéke Horgász Egyesület közölte a megdöbbentő esetet, miszerint előző nap ismeretlen tettes hatalmas mennyiségű használt olajjal szennyezte be az Ibolya-tó vizét. Az észlelt problémát a katasztrófavédelemnél is bejelentették. A vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság pedig a jogszabályoknak megfelelően soron kívül a helyszínen kivizsgálta a vízminőségi káreseményt, amely során megállapította, hogy olajszármazék került a tóba.

Nincsenek szavak erre a szennyezésre.

Az Ibolya-tó a soproniak körében közkedvelt horgásztó, amely a Sopron és Vidéke Horgász Egyesület kezelésében van, amelynek tagjai az illetékes vízügyi igazgatóság szakmai iránymutatásával, több óra munkával közel 30 liter olajat távolítottak el a víz felszínéről, továbbá meggátolták annak kijutását az Ikva patakba. – Üzemanyaggal működő aggregátor segítségével szivattyúztuk le az olajat a vízzel együtt, amit az erre megfelelő helyre szállítottunk el. Még kedd este az olaj mennyiségének körülbelül 70 százalékát sikerült eltávolítani – tájékoztatott Magyar Szilárd, az egyesület elnöke. Hozzátette, ismeretlen tettes ellen feljelentést tettek a Soproni Rendőrkapitányságon.

Az Ibolya-tó a soproniak körében közkedvelt horgásztó. Fotók: Máthé Daniella

Az esetet tovább súlyosbítja az a tény, hogy az egyesület a közelmúltban telepített keszegeket, pontyokat és süllőket. Az, hogy az olajszennyezés milyen károkat okozott az élővilágban, csak a vizsgálat után derül ki, addig is a területet folyamatosan monitoringozzák. Ottjártunkkor már alig látszódott az olajfolt, viszont a döbbenetes esetet hallva több helyi is felkereste a tavat. Egy nevét nem vállaló férfi, aki rendszeresen horgászik a Ibolya-tavon, elmondta, hogy húsz évvel korábban is volt egy hasonló eset. Akkor nagyobb kár keletkezett, ugyanis az olaj hamarabb szétterjedt a víz felszínén. Valószínűnek tartja, hogy a téli időjárásnak és a gyors reakciónak köszönhetően még időben sikerült megfékezni a bajt.