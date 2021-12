Októberben költöztek Győrszentivánra egy szoba-konyhás kis albérletbe, mindössze pár zsák ruhával. Olvasóink a Jóakarat hídja alapítványon keresztül kétszázezer forinttal segítették a családot.

Kétszázról indult a tartozás

Bogdán Máriának Bőny-Szőlőhegyben volt háza, de a ráterhelt tartozások miatt el kellett adnia. Barátokat, rokonokat engedett beköltözni magukhoz, akik tartozásokat halmoztak fel, dolgozni egyedül ő dolgozott. Fizette a ház hitelét, az autófenntartást és a közüzemi költségeket, amíg bírta. A bajban viszont magára hagyták. Egy ismerőse rábeszélte Máriát, hogy hitelt vegyen föl neki. – Kétszázezer volt eredetileg, de ő nem fizette, hatszázezer lett belőle, mire a házamra terhelték. Amikor megláttam a büntetőkamatokat, majd leestem a székről. Kétszázból olyan szempillantás alatt lesz csillagászati összeg, hogy észre sem veszi az ember. Az élet megtanított rá, hogy ne legyek többet meggondolatlan, harminchat éves koromra csak felnövök.

Januártól Várja a munkahelye

Azt mondja, amint rendszeres fizetése lesz, folytatja a törlesztést, mert semmiképp nem szeretné, hogy a gyermekei örököljék a tartozást. Az ünnepi leállások után januártól várja egy munkahely, de addig is igyekszik elhelyezkedni a likőr- gyárnál. Az első hónapban nem tudta kifizetni a közüzemi számlákat, de megengedték neki, hogy két hónapot együtt rendezzen.

– Egy-két hónap még nehéz lesz, amíg a munka ki nem alakul, aztán ahogy egyenesbe jövünk, keresek egy rendesebb albérletet.

Anyukája segíti őket egyedül, de az asszonyt daganatos betegséggel kezelik, és a gyógyszerei nagyon drágák, ezért inkább csak főtt étellel tudja támogatni a családot.

– Olyan kezeléseket kap, hogy hetvenkét óráig a közelébe sem szabad menni – mondja Mária.

Első útja a tüzépre visz

Tüzelőre eddig nem jutott. Az érkezésünkre hamarjában egy költöző kartondobozzal gyújtott be. Azt mondja, az olvasóinktól kapott kétszázezer forint adománnyal első útja a Tüzépre visz.

– Hozatok rendes fát. Ez, ami kinn van – mutatja a kapott vegyes bútorlapot –, meg van fagyva, vizes és nincs is, aki összevágja. Kaptam egy hűtőt is, a pénzből azt is szeretném elhozatni, mert eddig nem tudtam.

Arra a kérdésre, hogy 11 és 16 éves lányai mire vágynak karácsonyra, azt mondja, szerinte csak arra, hogy rendeződjön körülöttük az élet. – Hogy legyünk úgy együtt, ahogyan mindig is voltunk. Biztos szeretnék, hogy legyen egy tévénk, de sokkal jobban szeretnének egy normális életet.