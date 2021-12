Akárcsak az előző években, idén is tilos Bécsben a városhatáron belül a petárdázás, a tűzijátékrakéta és egyéb pirotechnikai eszközök használata. Ennek oka egyrészt, hogy hanghatásuk óriási megterhelést jelent mind a házi- mind pedig a vadon élő állatok számára, de sok idős ember és kisgyerek is nehezen viseli a durrogtatást. Ráadásul a tűzijátékok károsak a környezetre is. Használatukkor szálló por, különböző kén- és nitrogén-oxidok valamint nehézfémek szabadulnak fel és jutnak nagy mennyiségben a levegőbe, a parkokban, utcákon heverő maradványaik pedig károsanyagokkal szennyezettek. A rakétázás miatt Bécsben mindig ilyenkor, az év utolsó napján mérik a legmagasabb légszennyezettségi adatokat. Előfordul, hogy a szálló por koncentrációja rövid időre akár a húszszorosára is megemelkedik. Ez nagyjából egy cigarettafüsttel teli helyiségnek felel meg.

Mivel a cégek és a lakosság számára is egyre fontosabb a fenntarthatóság és a környezetvédelem – a fogyasztói magatartáshoz igazodva –, az ausztriai kiskereskedelmi láncok polcairól egyre inkább eltünedezenek a pirotechnikai eszközök. Rainer Will, a Kereskedelmi Szövetség elnöke elmondta, hogy idén már leginkább csak a maradék készletet árusítják, és jövő évtől a szokásos helyeken – mint az élelmiszerdiszkontok vagy a barkácsáruházak – már szinte egyáltalán nem lesznek elérhetőek a tűzijátékok.

Általános szabály Ausztriában, hogy a település határain belül tilos mindenfajta, a 2. pirotechnikai osztályba (F2) tartozó tűzijáték – vagyis például a római gyertya, a vezetőpálcás rakéta vagy a bombettatelep használata, erre csak a megfelelő szakképesítéssel rendelkezők jogosultak. A lakosságnál csak az 1. pirotechnikai osztályba (F1) tartozó termékek – például csillagszóró, ördögpatron, konfettiágyú vagy tortagyertya – lehetnek, de ezeket is tilos használni benzinkutak, kórházak, állatmenhelyek és ápolási otthonok közelében. Aki mégis megpróbál rakétázni a város határain belül, az akár 3.600 eurós büntetést és büntetőjogi következményeket kockáztat.

A Gallup Intézetnek az osztrák lakosság körében végzett reprezentatív felméréséből egyébként kiderült, hogy a megkérdezettek 80 százaléka csendben, durrogtatás nélkül szeretné köszönteni az új évet. A felmérésben résztvevők 60 százaléka kettesben, vagy szűk családi körben tölti majd a szilvesztert, nagy bulit csak kevesen rendeznek. Akárcsak tavaly, Bécs városa idén sem tart tűzijátékot szilveszter alkalmából és a koronavírus-járvány miatt ismét elmarad a szokásos év végi rendezvény, a Szilveszteri Ösvény is.