– A kivételes siker azt jelenti, hogy az egyes kategóriák győztesei között is az első lett a facéliamézem – magyarázta Pánácz Tibor. A fertőendrédi méhésztől megtudtuk, hogy a facélia növény magyar elnevezése a mézontófű, és az igazi hazája itt van, Győr-Moson-Sopron megyében, a Lajta-vidéken, lévén, hogy a meszes talajt kedveli. Különösebb vegyszerezést, növényvédelmet nem igényel. Június első felében, az akác után, hosszan, akár négy-öt hétig is virágzik. Az ebből a növényből készült méznek értisztító és szíverősítő hatása van.

– A győztes méz készítésében nincs titok. A méhek tudják, mit kell csinálni, és a méhész is hozzáteszi a magáét. Az időjárás, a talajminőség, mint minden mezőgazdasági termék esetén, itt is befolyásoló tényezők. Idén az is közrejátszott a méz elkészítésében, hogy az akácvirágzás kitolódott, így másfél héttel később mentem a facéliára. Hegyeshalomnál olyan helyet kaptam, ahol öt-hatszáz hektárnyi, nem leterhelt és hatalmas területen gyűjthettek a méheim. Az időjárás is velem volt, a facélia jól beázott, utána pedig meleg idő jött. Így a növény szenzációs volt, ontotta a nektárt – adott betekintést a méhész a győztes méz elkészültének kulisszatitkaiba. Elmondta még, hogy idén a nyugat-magyarországi méhészeket a facélia mentette meg, mert az akác- és a napraforgóméz is minimális volt.

„Az időjárás is velem volt, a facélia jól beázott, utána pedig meleg idő jött. Így a növény ontotta a nektárt” – mesélte Pánácz Tibor.

A család 2000-ben kezdte a méhészkedést öt méhcsaláddal. Egy 2005-ös bajai versenyen elért bronz fokozat ébresztette rá őket arra, hogy az addigi hordós leadás helyett saját kezükbe vegyék az értékesítést. A fejlesztési tervek között szerepel pályázati forrásból egy mézkiszerelő üzem létrehozása. Emellett beszereztek egy krémesítő gépet, hiszen piacozva és a fesztiválokat, vásárokat járva úgy látják, hogy növekszik az igény a krémmézekre. Természetesen rákérdeztünk, hogy melyik fajta a legjobb a süteményekhez, hiszen számtalan ünnepi finomságunk alapját jelenti a méz. – A feleségem a napraforgómézre esküszik, szerintem pedig a vegyes mézek használatával lesznek jóízűek az édességek – hangzott a szakember válasza.