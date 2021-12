A Győri Járási Ügyészség vádirata szerint 2013-ban, az akkor 54 éves nő a 66 éves, győri, egyedül élő, mozgásában korlátozott hölgy hirdetésére jelentkezett. Magát ápolónőnek adta ki, és vállalta az asszony segítését, gondozását, de díjazásban nem állapodtak meg.

A hölgy hamar megbízott benne, rábízta vagyona, jövedelme kezelését, a nő intézte a bevásárlásokat, számla befizetéseket, gyógyszerkiváltásokat is.

A nő kihasználta a helyzetet, és az idős hölgy irataival, személyes adataival visszaélve 2017-ben és 2018-ban két alkalommal összesen 2,5 millió Ft személyi hitelt vett fel a nevében, amelyekből csak körülbelül 800 ezer forintot törlesztett.

Ezzel a hitelintézetnek több mint 1,5 millió forintos kárt okozott.

Internetelőfizetést is kötött saját céljaira, amiket csak egy ideig fizetett, így a szolgáltatót megtévesztette, és több mint 100 ezer forintnyi kárt okozott.

Ezeken túl a nő 2016-tól két lakást is bérelt, melyek bérleti díját az idős asszony nyugdíjából fizetett. Rendszeresen használta a bankkártyáját is, benzinkutakon, dohányboltokban is fizetett vele, valamint készpénzt vett fel.

Az évek alatt több mint 3 millió forintnyi kárt okozott az idős asszonynak.

Végül úgy bukott le, hogy 2019-ben hasonló jellegű cselekmények miatt elfogták, és megkezdte a korábbi büntetései letöltését.

A többszörös, különös visszaeső nő ellen az ügyészség több rendbeli minősített csalás és sikkasztás miatt emelt vádat. Vele szemben – a halmazati szabályokra figyelemmel – hét és fél évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható.