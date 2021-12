Hegyeshalomban, a régi iskola "romjain"épült Közösségi Ház adott helyet a III. Adventi gyertyagyújtás rangos eseményének. Szőke László, a település polgármesterének beszéde után Mészáros Tibor alpolgármesterrel együtt gyújtották meg a hit és a remény után az öröm gyertyáját. A színpadon az Erkel Ferenc Vegyeskar Salzer Géza vezetésével adott az alkalomhoz illő színvonalas ünnepi műsort. A Művelődési Központ termeiben pedig a helyi Kézimunka Klub kiállítása és vására nyílt meg, ahol sajátkészítésű munkáikat láthatták és vásárolhatták meg az érdeklődők. Bősi Éva textilszobrás és festő, valamint Talpas Balázs fotós Darnózseliről mutatkozhattak be a közönség előtt. Levélről aszalt gyümölcsöket kínáltak a látogatóknak, Nagy Zoltán Mosonmagyaróvárról pedig mézet és illatgyertyákat kínált az érdeklődőknek. Belyáné Joó Edit és Füzyné Heizer Timea festményeiket tárták a nézők elé. Baranyainé Szőke Annamária sokoldalúságát mutatta be alkotásaival, festményeivel, nemezből készült tárgyaival. Jánossomorjáról Glázerné Fazekas Edit kerámia alkotásait mutatta be. A forralt borról, teáról, zsíroskenyérről, egyéb vendéglátásról a helyi Kulturális Egyesület és a Természetbarát Egyesület, míg a biztonságról a Polgárőr Egyesület gondoskodott

- írta a fotók mellé olvasónk, Talpas Balázs.