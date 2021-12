A magyar válogatott tagjaként állhatott dobogóra, annak is a második fokára a soproni Kovács Adrián a masters funkcionális fitnesz világbajnokságon. A versenyt Egyiptomban, Kairóban rendezték december közepén. Bár a funkcionális fitnesz viszonylag fiatal sportág, de népszerűsége töretlenül növekszik, ennek művelői emelkedő számán kívül a legerősebb bizonyítéka az, hogy határozott céljuk, hogy a 2028-as, Los Angeles-i nyári olimpiai játékok programjába is bekerüljenek. A CrossFit edzésrendszerre a sportág előzményeként és megalapozójaként tekintenek.

Ebben a sportban változatos feladatokat kell teljesíteniük a versenyzőknek, mellyel az állóképességet, az erőt, az ügyességet, a gyorsaságot és az egyensúly mérik. – A 40–44 éves korcsoportban indultam, ott értem el a második helyezést – kezdte élménybeszámolóját Kovács Adrián, akit amerikai vetélytársa előzött meg, míg a harmadik helyen a svéd induló végzett. – Először az állóképességet tesztelő feladatokra került sor, itt háromszáz métert kellett úszni, majd hat kilométert futni. Mivel gyermekkorom óta úszom, ez nagyon jól ment, ezt a részfeladatot sikerült is megnyernem, míg a futás egy kicsit gyengébben sikerült – mondta el a versenyző. Ezután következett egy úgynevezett mixfel­adat, ahol saját testsúlyos, illetve súlyzóval-rúddal végzett gyakorlatok kombinációját kellett bemutatni. – A súlyemelő-gyakorlatok, az erőt mérő feladatok jelentik az igazi erősségemet, most is jól sikerültek – ismertette a sportoló. Ezt követte az ügyességet mérő feladatsor, majd erőteszt­tel zárult a verseny. Kovács Adrián az idei évhez hasonlóan jövőre is szeretné megnyerni a hazai kvalifikációs vetélkedést, hogy kivívja az indulás jogát a főversenyre, a 2022-es világbajnokságra.

A soproni Cutler edzőteremben személyi edzőként tevékenykedő és ott felkészülő sportoló mindenkit biztat a testmozgásra, az edzés kipróbálására. – Jöjjenek sportolni sokan! Mindenkinek ajánlom ezt a sportot, mert rengeteg képességet fejleszt; én sem gondoltam, hogy fogok tudni kézen járni vagy éppen gyűrűn dolgozni. Sok mindent meg lehet itt tanulni, amitől az ember komplexebb lesz. Ezenkívül sok olyan képesség szerezhető ezzel a sporttal, amit a hétköznapi életben is fel lehet használni – hangsúlyozta Kovács Adrián.