A korábban ónos eső miatt kiadott riasztásokat mérsékelte, a havazás miatt viszont két megyében másodfokúra emelte figyelmeztetését az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtökön kora délután. Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésük szerint az ónos eső miatt már csak elsőfokú figyelmeztetések vannak érvényben Budapesten, Pest, Bács-Kiskun, Fejér, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Veszprém, Zala megyében.

A havazás miatt Győr-Moson-Sopron és Vas megyére viszont másodfokú figyelmeztetést adtak ki, mert ezekben a megyékben a nap folyamán 20 centiméternél több hó is hullhat. Emellett szintén a havazás miatt Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém és Zala megyében elsőfokú figyelmeztetés van érvényben. Kiemelték: a Dunántúlon a - kezdetben még több helyen vegyes formájú - csapadék csütörtök estig egyre nagyobb területen havazásba vált. Az Északnyugat-Dunántúlon, illetve a Dunántúli-középhegység térségében általában 5-15 centiméter körüli, főként a nyugati határszélen akár 20 centiméternél vastagabb hóréteg alakulhat ki. A Dunántúl északkeleti részén, főváros térségében, Északi-középhegységben általában maximum 5 centiméternyi hómennyiség gyűlhet össze. Az esti, éjszakai órákban gyengül, majd megszűnik a csapadék.

Este, éjszaka a megélénkülő északnyugati szél az Észak-Dunántúlon, Dunántúli-középhegységben helyenként hordhatja a havat - tették hozzá. Megjegyezték továbbá, hogy péntekre virradó éjszaka a Dunántúlon helyenként sűrű köd képződhet. Napközben fokozatosan javulnak a látási viszonyok. Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője korábban az MTI-hez eljuttatott közleményében azt hangsúlyozta: mielőtt az autósok útnak indulnak, tájékozódjanak az aktuális meteorológiai helyzetről és az útviszonyokról.

Csütörtökön továbbra is borult marad az ég, csak késő estétől nyugaton kezdődhet némi szakadozás. Nyugat felől folyamatosan gyengül, szűnik a csapadék, és egyre inkább északkelet felé vonul. A Dunántúlon estig havazásra, majd hószállingózásra kell számítani. Hajnalban nagy területen képződhet köd, zúzmarás köd, amely helyenként péntek napközben is tartósan megmaradhat.

Pénteken hosszabb-rövidebb napos időszakokra csak kevés helyen számíthatunk. Az ország nagy részén számottevő csapadék nem valószínű, a Tiszántúlon azonban napközben még kisebb eső előfordulhat. A tartósan borult tájakon hószállingózás, szitálás sem kizárt. Csütörtökön a Dunántúlon az északi, másutt a keleties szelet, majd péntek hajnaltól már a délies szelet kísérhetik időnként élénk, olykor erős széllökések.

A legalacsonyabb hőmérséklet általában -6 és + 3 fok között alakul, keleten lesz enyhébb az idő. A vastag hóval borított tájakon akár -10 fok alá is hűlhet a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken általában 0 és +5 fok között alakul, de a vastagabb hóval fedett tájakon egész nap fagypont alatt maradhat a hőmérséklet.

Gönyűtől Sopronig - Újabb Olvasói fotók a havazásról szerte megyénkből❄🚙📷📱 Közzétette: kisalfold.hu – 2021. december 9., csütörtök

19.19 - Intenzív havazás miatt torlódik a forgalom Ausztria felé Vas megyében

18.55 - Az M1-es autópályán, Budapest felé, a komáromi szakaszon a síkosságmentesítésben résztvevő gépek mögött lelassult a haladás

Megnőtt a menetidő - írja az Útinform.

18.20 - Olvasónk fotói Pannonhalmán, az Apátsághoz vezető úton készültek, itt jelenleg nem lehet közlekedni

17.43 - Korlátozás lépett életbe a 82-es főúton Győr és Veszprém között

Olvasónk felvétele a 82-es főúton, Veszprémvarsány belterületén készült.

Az M1-es autópályán, a Győr felé vezető oldalon, Szárliget térségében baleset történt. A 47-es km-nél sávzárásra készüljenek - tájékoztatott az útinform

14:30 - Győrben folyamatosan dolgoznak az utak síkosságmentesítésén

A Győr-Szol tájékoztatása szerint, a biztonságos közlekedés érdekében a Győr-Szol Zrt. készenlétben lévő állománya december 9-ére, csütörtökre virradó éjszaka megelőző jelleggel síkosság mentesítő anyagot juttatott ki a kezelésében lévő teljes úthálózatra. A munka éjjel két órakor kezdődött, valamennyi erre alkalmas munkagép elindult, összesen 15 jármű végezte a beavatkozást. A napközben megindult havazással egy időben a teljes állomány folytatta a síkosságmentesítést, a munka jelenleg is tart.

A hidakat, felüljárókat, tömegközlekedési útvonalakat, a forgalmasabb főutakat nagygépekkel, a belvárosi és más városrészek szűkebb utcáit valamint a kerékpárutakat kisebb járművekkel, a buszmegállókat, a hidak, felüljárók járdáit, a gyalogátkelőhelyeket, közterületi lépcsőket kézi erővel már az éjszakai órákban síkosságmentesítették, szóróanyag kijuttatásával. Napközben folytatódott a munka a szolgáltató teljes gépparkja és a készenlétben lévő teljes személyi állomány folytatta az utak, járdák takarítását.

Az éjszakai alásózásnak köszönhetően reggel nedvesek, de jól járhatóak voltak a Győr-Szol Zrt. kezelésében lévő utak. A napközben elindult intenzív havazás közben a szóróanyag kijuttatása mellett a hóekézés is megkezdődött, a latyakos hókását a gépek tolólapokkal távolították el az aszfaltról. A társaság munkatársai és járművei a technológiai előírásoknak megfelelően elsőként a hidakon és a felüljárókon, tömegközlekedési útvonalakon dolgoznak.

A síkosságmentesítési munka jelenleg is tart, és mindaddig folytatódik, amíg az időjárási körülmények indokolják.

A Győr-Szol Zrt. felhívja a közlekedők figyelmét, hogy a télies időjárás, a havazás miatt csúszásveszély alakult ki a vízpartokon is. A győri folyópartok mentén, a rakpartokon több helyen figyelmeztető táblák jelzik a fokozott balesetveszélyt, így ezeket a sétálóutakat mindenki saját felelősségére használhatja. A téli időszakban érdemes fokozottan figyelniük az itt közlekedőknek, hiszen a páralecsapódás vagy hóesés miatt ezeken a helyeken könnyen előfordulhat jegesedés, még enyhébb időben is jelentős a csúszásveszély. Nagyobb hidegben, jegesedés esetén a Győrben található városi tavakra, folyószakaszokra is vonatkozik a csúszkálás, a korcsolyázás tiltása, ezt a téli sportot a műjégpályán, illetve adventi időszakban a Dunakapu téren lehet űzni.

A szolgáltató arra is felhívja a közlekedők figyelmét, hogy megfelelően felkészített és téli gumival felszerelt járművel induljanak útnak. A speciális körülmények között hosszabb menetidővel kell számolni, ezért célszerű hamarabb elindulni.

Olvasónk, Szikszai Veronika Mosonmagyaróvárról küldte ezt a hangulatos képet.

12:50 - Sok baleset történt délelőtt - Összefoglaló

Ma reggel óta több olyan baleset is történt Győr-Moson-Sopron megyében, ahova a tűzoltókat is riasztották - közölte a katasztrófavédelem. Közlekedjenek óvatosan, a megváltozott időjárási körülmények és útviszonyok figyelembevételével!

Csütörtökön kora reggel kidöntött egy útjelző táblát és árokba csúszott egy kamion a 84-es főút 106-os kilométerénél, Pereszteg térségében, egy körforgalomban. A balesethez műszaki mentés céljából a soproni és a sopronkövesdi hivatásos, valamint a nagycenki önkéntes tűzoltókat riasztották, akik kivontatták az árokból a teherautót.

A mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltókat reggel 6 óra után a 86-os főútra Jánossomorja közelébe riasztották, ahol egy kisbusz árokba hajtott és az oldalára borult. A tűzoltók az autót visszaállították kerekeire és kivontatták az árokból.

Valamivel később megcsúszott az úttesten, majd fának ütközött egy furgon a Lövőt és Röjtökmuzsajt összekötő úton. A járműben csak a vezetője utazott. A sopronkövesdi hivatásos tűzoltók áramtalanították és kivontatták az árokból a bajba került kocsit és a forgalom irányításában vettek részt.

9 óra előtt egy kavicsot szállító nyerges vontató és egy kisbusz ütközött össze az M1-es autópályán Hegyeshalom térségében, a határ felé vezető oldalon. Az ütközés következtében a kisbusz megpördült, a szalagkorlátnak ütközött, majd a belső sávban állt meg. A mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltók áramtalanították a kisbuszt.

9 óra után a megváltozott útviszonyok miatt elakadt egy kamion Sopronban, a Balfi út 84-es főúthoz közeli oldalán. A városi hivatásos tűzoltók drótkötél segítségével vontatták el a járművet.

10 óra után Nagycenk közelében a 85-ös főúton akadt el egy teherautó, a sopronkövesdi hivatásos tűzoltók a kamiont egy közeli parkolóba vontatták.

Később keresztbe fordult az úttesten egy kamion Nagylózson, a Kossuth utcában. A település önkéntes tűzoltói vonórúd segítségével Sopronkövesd felé vontatták ki a bajba került járművet.

A 84-es főúton útra hasadt faágakhoz is riasztották a sopronkövesdi hivatásos tűzoltókat, akik motoros fűrésszel feldarabolták a faágakat és megszüntették a fél útpályát elfoglaló forgalmi akadályt.

12.19 - Váltott műszakban, 0-24 órában takarítják az utakat

Az útinform tájékoztatása szerint a Nyugat-Dunántúlon, Veszprém és Komárom-Esztergom megyében havazik. Mosonmagyaróvár és Hegyeshalom térségében intenzíven esik a hó.

A gyorsforgalmi utak burkolata jellemzően vizes, vagy a kiszórt sótól nedves. A fő- és mellékutaknál hasonló a helyzet, de a havazással érintett területeken átmenetileg még téliesebb útviszonyokra kell számítani. A látótávolság a csapadékos területeken lecsökkent.

7,5 tonnát meghaladó járművek nem kelhetnek át Ausztriába a Bucsu, Bozsok, Kőszeg határátkelőkön.

Hasonló a helyzet Szlovéniában is, a 7,5 tonnát meghaladó teherforgalom belépését tiltják a teljes határszakaszon az intenzív havazás miatt.

Kisalföld megkeresésére Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút kommunikációs osztályvezetője elmodta, hogy csütörtök hajnaltól az ország nyugati határszéléhez közeli térségekben kezdett el havazni, amely a nap folyamán is folyamatosan kitartott. Győr-Moson-Sopron megye nyugatibb részeit érintette ez jobban, tehát elsősorban Sopron és környéke az, ahol a legtöbb hó hullott és emiatt a legtöbb beavatkozási igény is keletkezett.

"Szerda esete óta a szükséges előszórási munkákat elvégezve, csütörtök hajnaltól már az aktív hóeltakarítási munkákra kellett fókuszálni. Az érintett mérnökségeink több körben is voltak kint, a megyében összesen 32 géppel. Munkatársaink folyamatosan végzik a hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat, így járhatatlan út vagy elzárt település sincs, sem a megyében, sem az ország más részén. Szakembereink 12 órás váltott műszakokban, 0-24 órában végzik feladatukat, mindaddig, amíg a havazás el nem áll. Fontos megjegyezni, hogy a folyamatos munkavégzésünk mellett is lehetnek, vannak és lesznek is olyan időszakok, amikor téliesebbek útviszonyokkal találkoznak az autósok, hiszen hiába takarítják le gépeink a burkolatról a havat, ha van folyamatos csapadékutánpótlás. Győr-Moson-Sopron megyében tegnap óta, egészen ma délig 780 tonna útszóró sót és 80 ezer liter kálcium-klorid oldatot juttattunk ki a munkavégzésünk során.

Aki negyed hét magasságában volt úton, vagy nézett ki az ablakon, azt láthatta. hogy hatalmas pelyhekben esett a hó. Ez fél hétre átalakult egészen apróvá, 7 órakor pedig szinte már nem is esett.

7.25 - Árokba csúszott egy kamion a 84-es főúton Peresztegnél

Árokba csúszott egy kamion a 84-es főút 106-os kilométerénél, Pereszteg térségében, egy körforgalomban. A balesethez műszaki mentés céljából a soproni és a sopronkövesdi hivatásos, valamint a nagycenki önkéntes tűzoltókat riasztották. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani.

7.00 - Az útinform tájékoztatása szerintA Dunántúlon és a középső országrészben váltakozó halmazállapotú csapadék esik.

Vas és Zala megyében, valamint az M1-es autópálya lébényi és komáromi szakaszán, továbbá Mosonmagyaróvár és Csorna környékén havazik. A Bakonyban, Lenti és Ajka közelében szállingózik a hó. Intenzíven havazik Fertőszentmiklós és Szombathely környékén, ahol a sűrű hóesésben a látótávolság is lecsökkent.

Tapolca, Keszthely, Marcali és Tamási tájékán, illetve az M7-es autópálya balatonvilágosi és eszteregnyei szakaszán havas eső esik, de Veszprém és Szántód térségéből, illetve Fejér és Tolna megye déli területeiről ónos esőt, a Dél-Dunántúl nagy részéről pedig esőt jeleztek.

A gyorsforgalmi utak a preventív szórás nyomán vizesek, sónedvesek. Győr-Moson-Sopron megye nyugati részén, valamint a Vas és Zala megyei fő- és mellékutak a folyamatos takarítás ellenére is latyakosak, letaposott havasak, hókásása

Korábban - Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzései alapján csütörtökön és pénteken is az ország számos megyéjében várható ónos eső, majd havazás.

A havazás miatt lezárták a győri parkolóházak felső szintjét. Bővebb részletek ide kattintva olvashatnak.