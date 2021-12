Czigler Jánosné Ilona Gyömörén él egy Orgona utcai házban fiával, Jánossal, lányával, a nyolcadik osztályos Lizával és Nyári Gabriellával, fia választottjával. Négy hónappal ezelőtt örömteli esemény következett be a családban, ugyanis Gabriella kisgyermeknek adott életet. A kis Czigler Ádám Jánoska szerencsére egészséges és szépen fejlődik. A gyermekáldást két hónappal ezelőtt esküvő követte, azóta akár boldogan is élhetnének.



– Mivel fiam felesége fogyatékkal élő, így a pici miatt itthon kellett maradnom a munkából – mondta Ilona. – Fiam választását tiszteletben tartva unokámért is örömmel vállaltam ezt az áldozatot, de nagyon nehéz a mostani megélhetésünk. Korábban az Audiban dolgoztam, ám most nem tudok munkát vállalni, itthon kell helytállnom. A keresetem nagyon hiányzik a családi kasszából, így most csupán fiam 180 ezer forintos fizetéséből kell gazdálkodnunk.

A Czigler család otthonuk fűtését tudja megoldani a Jóakarat hídja gyors segítségével (Czigler Jánosné, menye, Gabriella és gyermeke, Ádám János).

A nagymama elmondta, hogy fia építkezési vállalkozásban dolgozik, könnyűszerkezetes házakat építenek. Jelenleg központi fűtéssel melegítik a házat, de a tüzelőjük szinte teljesen kifogyott. Van egy kazánjuk, amit szeretnének beépíteni, erre használják fel a segély egy részét.



– A kazán beépítése mellett fontos lenne egy előszobai ajtó beépítése is, hiszen anélkül nem tudjuk rendesen felfűteni a házat – magyarázta Ilona. – A segítségnek köszönhetően meg tudjuk venni a téli tüzelőt, és a fa alá is tudunk tenni valamit a kicsinek, egymásnak. Nagyon szeretném megköszönni a téti családsegítő szolgálatnak, hogy folyamatosan figyelemmel kísérik az életünket, segítenek adományaikkal. Külön is köszönöm a Kisalföld olvasóinak, hogy a Jóakarat Hídja Alapítványon keresztül megsegítenek bennünket, és támogatásukkal megoldódhatnak fűtési gondjaink. Szép karácsonyt kívánok minden olvasónak!