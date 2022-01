A közösségi oldalad roskadozik a lájkoktól? Nem csak a nagyi mondja rád, hogy szép vagy? Akkor itt az ideje, hogy megmutasd magad. Elindult a Tündérszép szépségversenyünk 2022-es évada, amire már most jelentkezhetsz. Lépj ki a rivaldafénybe, és mutasd meg magad! A versenybe három fotó beküldésével tudsz jelentkezni. Ha Te leszel a 30 kiválasztott egyike, saját portfólióval is bemutatkozhatsz a közönség előtt, de profi fotóssal el is készítjük első saját fotósorozatodat, ha kéred!

Tavaly közel százan jelentkeztek Győr-Moson-Sopon megyéből. Az ő fotóikból választottunk ki néhányat, amiből inspirálódhattok.