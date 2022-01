- A hétköznapi megjelenés egy borzasztóan tág fogalom. Gondolhatunk egy kutyasétáltatós szettre is, de más az outfit akkor, amikor egy kávézóba ülünk be a barátnőinkkel. A Tündérszépek fotózásán azért érdemes ez utóbbira gondolni. Fontos, hogy a ruhaválasztással közvetítsünk az egyéniségünkről is. Egy ilyen fotón én mellőzném a farmernadrágot, főleg a megszaggatottakat. Az úgynevezett smart casual – lazán elegáns – stílusban egy jól megválasztott skinny farmer egy csinos blúzzal, blézerrel kiegészítve viszont már jó választás.

A lényeg, hogy kerüljük az extrém dolgokat. Ne legyen túl rövid a szoknya, ne legyenek olyan kiegészítők, amik elvonják a figyelmet a lányok belső kisugárzásáról, szépségéről.

És még egy jótanács: ha eddig gondolkodtál rajta, ne habozz tovább! Küldd el jelentkezésedet mielőbb a tunderszepek.hu oldalon, hiszen a megyei fordulóba már zajlik a válogatás, és csak 30 hölgy kap lehetőséget, hogy bemutatkozhasson a versenyben.