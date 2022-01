A karrier szempontjából is gyümölcsöző volt a verseny. Több fotózás is megtalálta a győri Tündérszépét.

- A verseny óta több fotózáson is volt alkalmam részt venni. Ezek közül a számomra az egyik legemlékezetesebb Magyarország egyik legnagyobb sportcipő-üzlethálózatának kampánya volt. Erre közvetlenül a verseny után jutottam el. Emellett sikerült megnyernem egy óriásplakátos munkát is. Budapest szerte látható az a plakát különféle hirdetési felületeken - a metró folyosóitól kezdve, a tűzfalakig -, amelyen egy bevásárlóközpont karácsonyi jótékonysági kampányát hirdeti.

- Minden lánynak szeretném ajánlani ezt a versenyt, senkinek semmi veszteni valója nincsen, minden induló csak nyerhet vele. Rengeteg élményt és barátok szereztem én is, nagyon kellemes volt a hangulat az egész verseny alatt, nagyon kedvesek voltak a szervezők is és mindenben segítettek nekünk. Több ismert emberrel is volt alkalmunk találkozni és beszélgetni. Ha ebben a szakmában szeretnének elhelyezkedni, ez a verseny a legjobb ugródeszka hozzá - mondta Czepek Kata.