Tündérszépek – Huszár Lilla célja az országos döntő

Bár tavaly is azt tűzte ki céljául Huszár Lilla, hogy az országos döntőbe kerüljön, nem szegte kedvét, hogy ez nem sikerült. A 25 éves pannonhalmi lány tavaly a regionális döntőig menetelt a Tündérszépek országos szépségversenyünkön, idén ismét nevezett a versenyre.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

– Olvasóink tavaly már megtudhatták rólad, hogy már több szépségversenyen is indultál. Mi teszi számodra vonzóvá ezt a világot?

– A szépségipar világa 15 éves korom óta vonz, azóta már rengeteg versenyen vettem részt. Azt hiszem, a legtöbb nő számára vonzó, ha vannak olyan alkalmak, amikor csak vele foglalkoznak, amikor azt élheti át, hogy körülötte forog a világ. A fotózásokon, vagy a bemutatók alkalmával pedig profi szakemberek – sminkesek, fodrászok, stylistok – foglalkoznak az emberrel,

– Mit adott neked a Tündérszépek verseny?

– Rengeteg pozitív visszajelzést kaptam. Nagyon sok ismerősöm gratulált, és drukkolt nekem, miután megjelent a cikk a Kisalföldben. Ezen felül több fotós is megkeresett, így több fotós munkám is volt a tavalyi évben.

Amikor megkaptam az értesítést, hogy továbbjutottam a regionális döntőbe, először nem is hittem el. Nagyon örültem neki. Ez olyan pozitív visszajelzés volt számomra, és akkora magabiztosságot adott, hogy – több év kihagyás után – ebben az évben is indultam szépségversenyeken. Sajnos a vírushelyzet miatt, ezek közül többet nem tudtak megtartani. A Miss Royal Hungary szépségverseny viszont nem maradt el, és ezen egészen az országos döntőig jutottam.

– A tavalyi versenyről, a fotózásról milyen tapasztalatokkal tértél haza?

– Nagyon jól éreztem magam az egész fotózás alatt. A fotós nagyon pozitívan állt hozzám. Mindenben segített, instruált. Elmondta, mit kell tennem ahhoz, hogy a legjobb képek készülhessenek rólam. A fotózás után készült velem egy interjú is, az alatt is remekül éreztem magam.

– A mostani versenyre hogyan készülsz?

– A jelentkezésem előtt először is átgondoltam a tavalyi évet. Azt, hogy mi hogyan sikerült, mit értem el, és mi az amiben fejlődnöm kellene. Annak érdekében pedig hogy a legjobb formámat tudjam mutatni, rengeteget edzek. Hetente 2-3 alkalommal veszek részt funkcionális köredzésen és TRX edzéseken.

– Erre az évre mit tűztél ki célul?

– Mindenképp szeretnék bejutni az országos döntőbe. Úgy gondolkodom, hogy ha elsőre nem sikerül elérnünk a célunkat, akkor újra és újra meg kell próbálkoznunk vele. Ezzel a versennyel is így vagyok. Tavaly is egy szép eredményt értem el, de mégsem azt, amit kitűztem magam elé. Ezért is jelentkeztem ismét. Akkor sem leszek szomorú, ha mégsem teljesül az álmom, mert azt tudom, hogy mennyi tapasztalatot és magabiztosságot nyerek a versenytől.

– Mivel biztatnád azokat, akik még gondolkodnak rajta, hogy nevezzenek-e?

– Ne gondolkodjanak, hanem bátran induljanak el! Ugyanis rengeteg magabiztosságot tud adni egy ilyen verseny. Ha nem is jut tovább, akkor tapasztalatot szerez abban, hogy milyen egy fotózás. Át tudja élni és rutint tud szerezni abban, hogy milyen az, ha interjút készítenek vele, amellett, hogy mindez hatalmas élmény is egyben.

Nos, ahogy Lilla is tanácsolja, ragadjátok meg az alkalmat és jelentkezzetek a 10 millió forintos összdíjazású országos szépségversenyre, ahol a dicsőség mellett modellszerződés, egy éves autóhasználat is vár a legszebbekre. A showműsorral egybekötött televíziós döntő előtt ráadásul felkészítő táborokban vehetnek részt a megyék legszebbjei, ahol korábbi szépségkirálynőktől tanulhatnak.



Nevezzetek még ma, hogy bebiztosítsátok a helyeteket a megyei fordulóban, ahová 30 lány juthat be!

Nem kell mást tennetek, mint a Tündérszépek weboldalán kitölteni a jelentkezési lapot. A versenyre saját fotókkal is lehet nevezni, de aki szeretné, annak profi fotósaink elkészítik első portfólióját.