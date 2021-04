Hétfőn kezdődik a Tündérszépek országos döntőjének online szakasza – Szavazzon a győri lányra!

Ugyan minden nap egy-egy lányt kiemelten mutatunk be lapunkban és a kisalfold.hu címlapján, de már az első naptól, tehát április 19-től május 10. éjfélig az összes versenyzőt értékelhetik olvasóink.

Az országos online közönségszavazáson legmagasabb értékelést kapott hölgy lesz a Tündérszépek 2021 közönségdíjasa, aki az elismerő cím mellett egy okostelefon és egy értékes szépségápolási csomag tulajdonosa is lesz. Kiléte azonban majd csak a szépségkirálynőt és udvarhölgyeit is kiválasztó döntő gálaműsoron derül ki, amit a vírushelyzetre való tekintettel július 27-re halasztottak a szervezők. Ezért a közönségszavazás utolsó napjaiban az értékelések átlagát elrejtjük – de szíveket ebben az időszakban is lehet és érdemes osztani a versenyzőknek.

Már csak azért is, mert az értékelők között ezúttal is értékes nyereményt, egy UHD televíziót sorsolunk ki. Előző sorsolásunkon Ambrus László mellé szegődött a szerencse, így az ő otthonában állhat szolgálatba az értékes robotporszívó.

Czepek Kata Győr-Moson-Sopron megyéből jutott tovább az országos döntőbe. Egészen kiskorától kezdve vonzza a modellkedés, a szépségversenyek világa. Most érezte elérkezettnek a pillanatot, hogy kipróbálja magát – mondta.

– A szüleim és barátaim biztatására jelentkeztem a szépségversenyre. Miután mindent átolvastam, amit a versenyről tudni lehetett, azt gondoltam, nincs mit vesztenem. Elmondhatatlan boldogságot éreztem már akkor, amikor bekerültem a megyei fordulóba. Még most sem tudom elhinni, hogy a sok szép lány közül engem választottak a 21 döntős közé. Hatalmas megtiszteltetés számomra, hogy a megyémet képviselhetem. Én már most nyertesnek érzem magam. Rengeteg tapasztalatot szereztem a fotózáson, azzal hogy megjelentem a Kisalföld hasábjain és az országos hírportálokon, hatalmas lehetőséget kaptam. Abban reménykedem, hogy lesznek olyan szakemberek, akik felfigyelnek rám és a sors úgy alakítja, hogy beteljesüljön az, amire régóta vágyom. Addig is azt hiszem, az a legfontosabb, hogy bízzak magamban.