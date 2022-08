Nem adta fel, és másodjára is jelentkezett a Tündérszépekre a 18 éves békéscsabai lány, aki az idén Békés megyét képviseli országos szépségversenyünk döntőjében, ezzel mintegy be is bizonyírja, hogy

a boldogság nem véletlen, hanem döntés kérdése, és tenni kell a boldogságért, hogy elérjük az álmainkat, céljainkat.

Szolcsánszky Tünde bizony tesz is azért, hogy megvalósítsa terveit: egy éve bikini fitness versenyző, heti több alkalommal is edz, szeret is edzőterembe járni.

– Nagyon szeretem megmérettetni magam, feszegetni a határaimat, és kihasználni minden lehetőséget az életemben. Így hát nem bánkódtam, hogy előzőleg nem kerültem be. Továbbá semmi akadályát nem láttam, hogy idén újult erővel jelentkezzek a versenyre. Pozitív élményként éltem meg, hogy nagyon sokan felismertek az újságból, az internetes posztokból és szavaztak rám, szurkoltak. Jót tett az önbizalmamnak! A legkedvesebb emlékem az, hogy az edzőteremben, ahova járok, egy srác felismert, hogy engem látott az újságban, azóta is nagyon jóban vagyunk – árulta el Tünde a beol.hu-nak.

A segítőknek hála hamarosan újabb pozitív élményekkel gazdagodhat majd Tünde, valamint a többi döntős szépség. Háziasszony-mentorunk ezúttal Kárpáti Rebeka 2013-as Miss Universe Hungary lesz, két mentortársa pedig a Magyarország Szépe címet 2018-ban elnyerő Szarvas Andrea, valamint a szintén 2018-as BLife szépségkirálynő, Miss Queen első udvarhölgy, divatmodell Eszenyi Eszter lesz.