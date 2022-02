Kárpáti Rebeka, a 2013-as Miss Universe Hungary nagy örömmel vállalta el, hogy 2022-ben ő legyen a Tündérszépek országos szépségverseny háziasszonya. Mint ismert, országos szépségversenyünk első fordulója megyei szinten indul, ide 30-30 hölgy kerülhet be. A tét pedig nem kicsi: a dicsőség mellett értékes nyeremények, címlapok, új lehetőségek várnak a legszebbekre. S hogy mire van szükség a jelentkezéshez? Csak bátorságra! Nevezz abban a megyében, amelyikben születtél, ahol élsz vagy tanulsz, legyél 18-29 év közötti, és tölts fel legalább három képet!

− Nagyon jó visszaigazolás ez. Örülök, hogy a szakmaiságommal, verseny- és televíziós, színpadi tapasztalataimmal segíthetek a lányoknak.

Szerintem egy szépségverseny nagyon jó ugródeszka lehet a későbbi karrierépítésben, de nem szabad csak ülni a babérokon.

Tudatosan tenni kell érte, beletenni az energiáinkat, önmagunkat − árulta el a szépségkirálynő, aki azt tanácsolta a lányoknak, hogy natúr, természetes hatású fotókkal nevezzenek, vagy ilyen ruhákkal készüljenek a fotózásokra, mert így rajtuk lesz a fókusz, az ő szépségük érvényesül majd.

Elkészítjük az első portfóliódat - A Tündérszépekre saját portfólióval is lehet nevezni, de fotózás is kérhető, ha valakinek nincsen még kész képanyaga. Ez esetben versenyportfólióját profi fotós készíti el, ezeket a képeket pedig a későbbiekben is hasznosítani tudja a versenyző.

− Ez egyedülálló lehetőség, nagy dobbantó azoknak, akik egyébként talán nem próbálnának meg elindulni a szépségipar vagy a média felé − részletezte Rebeka a közelmúltban a Mokkában, hozzátéve, hogy a Tündérszépeken nincsenek fölösleges, szigorú kritériumok: itt sokkal nagyobb esélye van akár egy picit alacsonyabb lánynak, vagy annak, aki nem a sztenderd fashion-modell kategóriában van, hogy sikereket érjen el.

Rebeka felidézte azt is, milyen volt, amikor annak idején a Miss Universe-en indult, majd hazánkat képviselte Moszkvában, a világversenyen. Mint fogalmazott, nagy jelentőségű pont volt a szépségverseny az életében, és óriási felelősség is, hogy egy egész nemzetet képviselhetett. Találtunk is egy képet arról, ahogy estélyi ruhában a moszkvai kifutón ragyogott a világversenyen:

Rebeka azt is elárulta, hogy ha anno lett volna valaki, aki akár csak néhány pici, esszenciális dolgot mond el neki a saját tapasztalatai alapján, például olyasmiket, hogy mit vegyen fel, hogyan menjen, hogyan nézzen, az nagy segítség lett volna. Ő maga is ezekkel a kis titkokkal szeretne segíteni a Tündérszépeknek, de a lelküket is szeretné ápolni, erősíteni.

A kisugárzást, a belső kraftot keresi majd egyébként a jelentkezőkben, a csiszolatlan gyémántokat, akik tesznek is a céljaik felé.

Ebben két segítőtársa is lesz: a Magyarország Szépe címet 2018-ban elnyerő Szarvas Andrea, valamint a szintén 2018-as BLife szépségkirálynő, Miss Queen első udvarhölgy, divatmodell Eszenyi Eszter is.

Rebeka a minap egyébként a Budapest Central European Fashion Week-en is megmutatta magát. Vagány, ugyanakkor nőies szettjét követői is díjazták, ami lássuk be, nem is csoda: