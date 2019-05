Több mint 900 óvodás látogatott el a gyirmóti madárgyűrűzésre - fotók

Idén is több mint 900 óvodás látogatott el Gyirmótra április 29-30-án a madárgyűrűzésre. A rossz idő ellenére 31 madarat sikerült befognia és meggyűrűznie a Madártani Intézet munkatársainak, köztük olyan madarakat is melyek emlékezetünk szerint az elmúlt 17 év során soha nem kerültek a hálóba, így például: fakopáncs, nyaktekercs.A gyerekek két vidéki és 18 győri óvodából érkeztek a Gyirmóti Tagóvoda által szervezett programra, melyet ebben az évben a Metro Nagykereskedelmi Áruház is támogatott.A két nap alatt a gyerekek vetítéssel egybekötött előadáson megismerkedhettek Gyirmót környékének élővilágával, a madárbefogó hálónál a szakemberek munkájával, az óvoda udvarán pedig láthatták ahogy a madarak gyűrűt kapnak és regisztrálva lesznek, majd szájtátva figyelték ahogy elrepülnek.Köszönet a Madártani Intézet munkatársainak, a Gyirmóti és Ménfőcsanaki Óvoda, valamint a Gyirmóti Művelődési Ház dolgozóinak az esemény lebonyolításáért!