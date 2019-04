Tavaszi szemétgyűjtés Mosonszentmiklóson

˝Rekordszámú önkéntes állt neki a munkának reggel 9-kor ragyogó napsütésben, ugyanis 82 gyermek és felnőtt jött el a felhívásra! S ami nagyon pozitívum, kevesebb szemét volt az utak mentén, mint tavaly. Gyerekek, felnőttek lelkesen szedték össze a más által kihajított szemetet. Idén is megállapítottuk, hogy sok felelőtlen, a környezetét szennyező ember él még közöttünk, akinek egyszerűbb eldobni a szemetet, mint kiszállítani azt a hulladékudvarba.Köszönöm minden önkéntesnek, hogy a közért, a szebb és tisztább környezetünkért feláldozott a szabadidejéből egy keveset ezen a napon. Köszönöm Molnár Lajosnak és Szalánczi Ernőnek, hogy gépjárműveikkel segítették a szemét beszállítását. Köszönöm polgárőreinknek is a munka utáni vendéglátást.Találkozunk jövőre, talán akkor is kevesebb szemetet kell összeszednünk, ugyanis ezen újság egy másik oldalán hirdettünk meg egy mozgalmat „Ne dobd el" névvel, melynek lényege az, hogy nem a szemétgyűjtésre, hanem a szemetelés megelőzésére kellene koncentrálnia mindenkinek˝ - olvasható Bedő Csaba polgármester közleményében.