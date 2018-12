Szentestére hazatérhetett Toto: így gyűjtötték be a szökött arapapagájt Pannonhalmán - videó

- Vasárnap délután fél 4 körül ˝kereket oldott˝ a 7 hónapos kézzel nevelt zöldszárnyú arapapagájom. Mivel korán sötétedik, nem tudtam megszervezni a keresését. Annyit tudtam, hogy a pannonhalmi apátság irányába repült el - kezdte a tudósítást Gömbi, Toto gazdája.- Hétfőn reggel öt óra felé ébredtem és láttam, hogy bizony egész éjjel esett az eső. Hét órakor sikerült a Facebook segítségével összehívni az ismerőseimet, voltunk vagy tíz személyautóval a pannonhalmi benzinkúton. Kiosztottam a területet mindenkinek, ki erre, ki arra indult. Nyolc óra körül mondta az egyik keresőcsapat, hogy a kilátó környékéről madárhangot hallott. Pár perc után, mikor odaértem, és hívogattam, elkezdett válaszolni. Meg is láttuk egy fenyőfa ágán, kb. 12-13 méter magasan.Teljesen átázott a tollazata, a szél akkor fújt a legjobban, és hiába hívogattam, nem jött le. Ekkor jött az ötlet: felhívtam a Pannonhalmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület csapatának vezetőjét, és elmondtam milyen bajban vagyunk. Nem kellett sok idő, és a helyszínre jöttek a fiúk, akik ilyen mentésben még nem vettek részt, de pár perc egyeztetés után nekiálltak és sikeresen lehozták a madarat a fáról. Hálás köszönet érte nekik, ezt a videóban is hangsúlyozom. Köszönöm továbbá az ismerőseimnek is, akik részt vettek a keresésben˝ - fogalmazott Gömbi, aki most már megnyugodhatott: Toto jól van, és otthon töltheti a karácsonyt.