Sikeres dalostalálkozó Fertőszentmiklóson

Hiszen szíve és lelke van a nótáknak, daloknak. Bölcsőnktől a sírunkig kísérnek a nóták. Szerelemről, csalódásról, boldogságról, elmúlásról s szép hazánkról szólnak mind a strófák. A sok gyönyörű dal és nóta a mi közös kincsünk, hívunk hát mindenkit, daloljanak velünk.E gondolatok mentén szervezte meg a Fertőszentmiklósért Egyesület Férfi Dalköre nagy sikerrel, az első Fertőszentmiklósi Dalostalálkozót, hagyományteremtő szándékkal. A résztvevő együttesek bemutatták, felvonultatták e műfaj minden szépségét. Bácsáról, Győrből, Győrszentivánból, Egyedről, Bogyoszlórol, Sopronkövesdről és Csornáról is érkeztek daloskedvű barátaink. Mi, fertőszentmiklósiak 3 fellépő együttessel próbáltunk jó házigazdák lenni. Eközben az aktív nyugdíjasaink szorgos kezei által készült a finom gulyás és persze az elmaradhatatlan hagymás zsíroskenyér.Zengtek a citerák szólt a harmónika és a klarinét. Szebbnél szebb népdalok, juhász , betyár és katonanóták csendültek fel és olyanok is amelyek népünk, történelmünk tragikus eseményeit idézik meg. Dalárdáink, dalköreink felelőssége is, hogy megőrizzük, tovább örökítsük ezeket a nótákat.Köszönetemet fejezem ki a résztvevő együtteseknek, várjuk őket jövőre is. Köszönetemet fejezem ki azoknak is, akik a szervezés és lebonyolítás során bármilyen segítséget nyújtottak, június .22-én."Menyhárt Imre, Fertőszentmiklósért Egyesület Férfi Dalkör vezetője