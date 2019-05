Sajnos gyakori eset: Olvasónk kocsijának visszapillantótükrét péntek éjjel letörték - Csak bosszankodni tud

Olvasónk a következőket írta szombaton az eset kapcsán:

Fotó: Olvasó

Fotó: Olvasó

Fotó: Olvasó

Fotó: Olvasó

"Egy újabb gyöngyszemmel gyarapítanám a közlekedni nem tudók és cserbenhagyók listáját. Ma reggel ugyanis az fogadott minket, hogy a Zechmeister utcában parkoló autónk bal oldali visszapillantótükrét valaki letörte.Egy környékbeli férfi kopogott be hozzánk reggel, vélhetően az alattunk levő fodrászattól szerzett információk alapján, hogy miénk-e a kis szürke Ford Fiesta a parkolóban, mert látta, hogy éjjel egy biciklis az El Paso felől kikanyarodva nekiment és letörte a tükröt.Természetesen egyből lementünk megnézni, és a cserbenhagyott Fiesta állapotáról készítettem képeket.Mit lehet ilyenkor tenni? Csak bosszankodni tudok. Hiszen ha casco van is az autón, az önrész miatt így sem lehet olcsón megúszni. Nyilván én fizetek.A tettesről valószínűleg van videó felvétel, ha az El Pasonak van kamerája, de gondolom ha meg is lenne, ki járt az éjjel ott biciklivel, akkor sem tehetnék semmit, mert maga a rongálás nincs lencsevégre kapva. Szóval kénytelen vagyok én perkálni, a tettes pedig vígan éli tovább az életét. És akkor itt vége is a történetnek.Ezúton szeretném megköszönni a tettesnek, hogy gondoskodik róla, hogy az ember pénztárcája könnyebb legyen, és csak gratulálni tudok érte, hogy annyi nem volt benne, hogy vállalja, amit tett.Ha valaki hivatalos személy tud tanácsot adni az ilyen esetekre, amiből akár más is tanulhat, azt nagyon szívesen fogadnám".