Pannonhalmi Gyalogtúrák - Hosszúlépést tartottak harmadik alkalommal - fotók

"Gyalogtúra-szervezőként a legnagyobb félelem, hogy az időjárás keresztülhúzza a hetek, hónapok óta tartó számításainkat. Ezen a `téli´ túrán azonban meglepetésünkre gyönyörű, szokatlanul meleg idő várta a résztvevőket, így a már szokásos gyülekezőpontnak szolgáló pannonhalmi Főtéren is sejtettük: a siker nem maradhat el, szép napja lesz azoknak, akik a tematikus túrasorozat februári 16-i programjára érkeztek.A Pannonhalmi Borvidék jó borokat kínál, valószínűleg ez is az oka annak, hogy a `Hosszúlépést´ már harmadik alkalommal rendezhettük meg. Ezúttal megint más pincébe látogattunk; a borvidék egyik legfiatalabb, ugyanakkor a legmodernebb pincéje köré építettük fel az útvonalat.Házigazdáink, a Herold pince tulajdonosainak együttműködő javaslatára túránk rendhagyó módon most nem egy, hanem két izgalmas állomást is tartogatott. Először a Széldombon elterülő hatalmas szőlőültetvényhez a gyalogoltunk, ahol a pince tulajdonosai vártak bennünket finom forralt borral, valamint a Széldomb történetét és a szőlőfajtákat bemutató izgalmas tájékoztatással.A borozgatós bevezető bemutatkozás után visszagyalogoltunk Pannonhalmára, ahol a túra fő attrakciója, a pincelátogatás és borkóstoló következett, mely egyúttal zárta is a napunkat. Az újabb sikernek köszönhetően, alig várjuk, hogy tavasszal ismét találkozzunk!" - írta aszervezője, Ress Anita.