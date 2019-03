Oszvald Marika a ménfőcsanaki Bezerédj-kastélyban járt - Fotók

"Oszvald Marika Kossuth- és Jászai Mari-díjas, Érdemes Művész, A Halhatatlanok Társulatának örökös tagja volt a Bezerédj Teadélután vendége, szerdán.Csordultig megtelt a Ménfőcsanaki Művelődési Ház, Bezerédj-kastély terme az érdeklődőkkel. A Budapesti Operettszínház művészével Ficsór Dávid, a Győr Plusz Média munkatársa beszélgetett.Oszvald Marika igazi operett-családból származik, édesanyja a népszerű szubrett, Halasi Marika volt, édesapja pedig a legnagyszerűbb bonvivánok egyike, Oszvald Gyula. Már apró gyermekkorától a színház és azon belül is az operett világában élt.A Színház- és Filmművészeti Főiskola operett-musical szakán végzett, majd az Operettszínházhoz szerződött, amelynek azóta is oszlopos tagja. Európán kívül fellépett a világ számos nagy színpadán.Fellépett többek között: Münchenben, az USA-ban, Izraelben, Olaszországban, Franciaországban, Svájcban és Japánban. Boldogan, közvetlenül mesélt családjáról, szerepeiről, utazásairól.Természetesen a beszélgetés után nem maradt el a népszerű operettsláger, a "Hajmási Péter" sem és a cigánykerekezést is bemutatta a közönségnek" - írta olvasó-tudósítónk, Csobay Dániel.