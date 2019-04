Olvasónk szemével: ilyen volt egy nap a kulisszák mögött - Fotók

"A hétvégén nyílt napot tartottak a Győri Nemzeti Színházban. Annak ellenére, hogy az "1 nap a kulisszák mögött" címet viselő rendezvény immár IX. alkalommal fogadta a színházba látogatókat, hatalmas volt az érdeklődés. Talán annak is betudható ez, hogy a felújítás előtt utoljára lehetett megtekinteni a színházi munka hátterét. A kulisszajárás programja ezt a célt szolgálta. Szakemberek kalauzolásával a pincétől a padlásig mindenhova betekinthettünk. A kérdésekre mindenki megkapta a választ.

Szerepelt a programban e mellett még többek között táncóra, színpadtechnikai bemutató és színpadi show. Megtelt a nézőtér a show kezdetére, amin nem lehetett csodálkozni, mert két kitűnő színművész, Nagy Balázs és Járai Máté közreműködésével, a Primadonnák" című nagy sikerű darab jelmezeibe öltöztették a két szereplőt és megkapták a sminkeket is. Mindezekkel azt mutatták be, hogyan lehet előadás közben szinte hihetetlen rövid idő alatt jelmezt váltani és új sminket készíteni. Hallhattuk a műsorban a színház kitűnő zenekarát játszani. Virtuóz hegedű játékot hallhattunk Németh Csabától. Nagy taps fogadta a színpadra lépő Bede Fazekas Csabát is.

A délután sem telt esemény nélkül. Dedikálás, társasjáték és a színművészekkel való fotózkodás lehetősége is nagyon sok embert vonzott a színházba.

Tartalmas és szórakoztató program volt."

- osztotta meg élményeit olvasónk, Bögi Tamás