Nemzetközi orchidea kiállítás - Az Abdai Vándorbot Egyesület tagjai az ausztriai Klosterneuburgban jártak

Útközben egy rövid sétát tettek az ország legkeletibb városában, Hainburgban. Érdekesség, hogy Joseph Haydn zeneszerző is élt itt, 1738-1740 között. A kirándulás fő programja, a két évente megrendezésre kerülő Nemzetközi Orchidea kiállítás megtekintése volt. A maga nemében ez Ausztria legnagyobb kiállítása. Az Apátság Pálmaházában láthatóak a szebbnél szebb virágok. Természetesen nem maradt el az 1730-1734 között épült Ágoston-rendi kolostor és a barokk stílusban átépített templom meglátogatása sem. Egyik legérdekesebb látnivaló a késő gótikus "Verduni oltár". Csokoládé gyári látogatás is belefért a programba, ahol a kóstolás mellett, vásárlási lehetőség is volt. Miután az időjárás is kedvező volt az erős szél ellenére, kellemesen és élményekben gazdagon telt el a szombati nap